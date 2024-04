BCR previne riscul valutar: Firmele primesc finantare doar in moneda in care au incasari

BCR va finanta companiile doar in moneda in care au incasari, a anuntat miercuri Emilian Croitoru, director retea corporate BCR. Scopul acestei masuri este reducerea riscului valutar pentru companiile din Romania.

"In aceasta furtuna firmele ne-au dat o lectie. Continua sa plateasca salarii, sa creeze locuri de munca, sa inoveze. Antreprenorii in 2012 sunt mai eficienti, (...) sunt mult mai atenti, mai prevazatori. Inainte, daca aveau o idee si acces usor la finantare, o implementau imediat.

Acum sunt mai atenti la riscuri si mai deschisi sa invete. Un exemplu ar fi riscul valutar. BCR in ultimele luni a hotarat sa finanteze doar in moneda in care firmele au incasari. Daca ai export primesti finantare in valuta, daca nu, primesti in lei. Firmele au fost initial reticente, dar au inceput sa inteleaga", a mentionat Croitoru, citat de Mediafax.

Pe acest fond se va asigura sustenabilitatea pe termen mediu a antreprenorilor, influentand pozitiv economia romaneasca.

Croitoru a mai precizat ca BCR acorda lunar credite in valoare de zeci de milioane de euro, aceasta activitate aflandu-se intr-o usoara crestere.

