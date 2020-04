Un oficial de la BCE sustine ca bancnotele euro pot fi atinse in siguranta, in pofida coronavirusului

Fabio Panetta, membru in boardul executiv al BCE, a citat in acest sens rezultatele unui studiu de laborator care arata ca virusul supravietuieste o perioada mai mare de timp pe alte suprafete decat pe bancnote.Conform testelor, rata de supravietuire a coronavirusului este de "10 pana la 100 de ori mai mare" pe otelul inoxidabil, de exemplu pe manerul unei usi, decat pe bancnotele euro care sunt produse din fibre de bumbac, sustine Fabio Panetta, intr-un articol publicat in mai multe cotidiene europene, printre care si Les Echos."Alte analize arata ca virusul se propaga mai greu de pe suprafete poroase, cum sunt bancnotele noastre din bumbac, decat de pe suprafete netede, precum plasticul", a adaugat Panetta.Bancnotele euro sunt imprimate pe o hartie din fibre de bumbac, care le permite sa fie mai rezistente la uzura."Pe ansamblu, bancnotele nu reprezinta un risc major de infectie comparativ cu alte suprafete cu care oamenii intra in contact in viata de zi cu zi", concluzioneaza Panetta.Articolul nu abordeaza insa si problema riscului de contaminare privind monedele euro, care sunt fabricate dintr-un aliaj de metale, precum otel si zinc.In China, Banca Centrala a anuntat inca din luna februarie ca utilizeaza razele ultraviolete pentru a dezinfecta bancnotele, in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului.Platile cu numerar sunt raspandite in zona euro, insa multe magazine au cerut consumatorilor sa faca trecerea la plata cu cardul sau cu telefonul mobil pentru a evita manipularea bancnotelor, care pot fi atinse si de persoane infectate cu coronavirus.Potrivit BCE, numerarul ramane metoda predominanta de plata in randul consumatorilor din zona euro, fiind responsabil pentru trei sferturi din tranzactii. Plata cu banii gheata este populara in special in tarile mari, precum Germania, Italia si Spania.