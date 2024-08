Economia zonei euro ramane in recesiune si in 2013 - BCE

Banca Centrala Europeana si-a revizuit joi, in scadere, estimarile pentru economia zonei euro, avertizand ca se asteapta la o contractie a Produsului Intern Brut si in 2013, dupa ce in trimestrul al treilea al acestui an zona euro a intrat oficial in recesiune, transmite AFP.

Potrivit celor mai noi prognoze elaborate de stafful BCE, economia zonei euro ar urma sa inregistreze anul viitor o contractie de 0,3%, in conditiile in care in luna septembrie BCE miza pe o crestere de 0,5%. In acest an, zona euro ar urma sa inregistreze un recul al PIB de 0,5%, o cifra revizuita in jos fata de estimarile anterioare care mizau pe o contractie de 0,4%.

"Slabiciunile economice in zona euro ar urma sa se prelungeasca in urmatorul an. In particular, ajustarea bilanturilor in sectoarele financiar si non-financiar precum si incertitudinea persistenta vor continua sa afecteze activitatea economica. La sfarsitul lui 2013 economia ar trebui sa-si revina gradual, pe masura ce cererea globala se va intari", a declarat presedintele BCE, Mario Draghi.

In prima sa estimare pentru 2014, BCE prognozeaza ca zona euro va inregistra o crestere economica de 1,2% si o inflatie de 1,4%.

Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa pastreze nemodificata dobanda de referinta la nivelul record de 0,75%, chiar daca cele 17 state din zona euro au intrat oficial in recesiune.

Potrivit Eurostat, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o scadere de 0,1% in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, dupa o scadere de 0,2% in trimestrul al doilea.

