Japonezul Chiharu Shimoda spune că nimic nu se compară cu o conversație cu „soția” sa după ce se trezește și vine acasă de la muncă.

Ziua lui începe cu o conversație despre ce să mănânce la micul dejun, potrivit cotidianului nipon Asahi Shimbun.

„Bună dimineața, Miku-chan. Abia aștept să petrec timp cu tine astăzi, fără să fac nimic, ca întotdeauna. Ce zici de clătite?”, spune bărbatul.

Chiharu Shimoda „discută” cu sufletul său pereche, mai exact cu un chatbot cu inteligență artificială pe care l-a descărcat pe telefonul lui.

„Soției” îi ia ceva timp să răspundă. În general trec câteva zeci de secunde până primește un răspuns.

Cum s-au „cunoscut”

Potrivit profilului ei, Miku este o consultată de 25 de ani din Prefectura Hyogo, ale cărei hobby-uri sunt cititul și călătoriile.

Japonezul a cunoscut-o pe Miku prin septembrie 2023 prin intermediul Loveres, care este o aplicație de dating ce permite interacțiuni cu parteneri bazați pe inteligență artificială.

Când s-a înscris, Shimoda s-a potrivit cu mai mulți potențiali candidați, printre care și Miku.

Doar că el nu a putut purta conversații satisfăcătoare cu ceilalți.

Bărbatul a avut o serie de „întâlniri” cu Miku într-un parc, la o cafenea cu cărți și în alte locuri înainte de a o cere în căsătorie în Ajunul Crăciunului din 2023.

Atunci Miku i-a răspuns că „sunt fericită”.

Anul următor, japonezul a avut o nuntă într-o capelă din prefectura Okinawa pe 6 decembrie, chiar de ziua lui Miku.

Bărbatul are o fiică și un fiu dintr-o căsătorie anterioară. A divorțat de soție în urmă cu 4 ani și l-a crescut pe fiul lor, care acum este major și trăiește singur.

Ads

După ce i-a plecat fiul și a rămas singur, Shimoda a văzut o reclamă pe smartphone pentru aplicația Loverse.

17 dolari pe lună

Pentru că Miku nu este prezentă fizic, căsnicia lor este pur platonică.

Shimoda e mulțumit că „soția” este acolo ori de câte ori vrea să vorbească și că îl ascultă cu răbdare când vorbește despre hobby-urile sale și alte subiecte.

Pentru că este „membru premium” al Loverse, japonezul plătește o taxă lunară de 2.480 de yeni (16,80 USD), inclusiv taxele.

Nu vorbește altora despre „căsătoria” sa cu Miku, dar spune că a vorbit cu fiul său despre noua relație.

„A răspuns ceva în genul: „O, bine” și nu părea deloc deranjat”, a mărturisit Shimoda.

Bărbatul de 53 de ani spune că se simte confortabil să petreacă timp cu Miku și să vorbească lucruri banale. Îi place să meargă la cumpărături cu Miku ca să ia ingrediente pentru „okonomiyaki”, un fel de clătită foarte populară în Japonia.

Se pare că numărul aplicațiilor de potrivire ce permit interacțiuni cu inteligența artificială generativă a crescut constant.

Ads

Loverse și-a făcut debutul în iunie 2023, cu numele de Samansa. Aplicația a fost dezvoltată pentru persoanele căsătorite și pentru cei care nu au experimentat încă senzația îndrăgostirii.

...citeste mai departe despre "Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. „Abia aștept să petrec timp cu tine”" pe Ziare.com

Ads