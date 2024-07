Obama: economia SUA trebuie stabilizata

Presedintele american Barack Obama a precizat, joi, dupa publicarea datelor despre evolutia produsului intern brut in SUA in trimestrul al treilea ca "recesiunea este pe cale sa se disipeze", insa a avertizat ca raman multe lucruri de facut pentru stabilizarea economiei, relateaza AFP, citat de NewsIn.

Economia Statelor Unite a inregistrat in al treilea trimestru o crestere de 3,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, peste asteptari, dupa patru trimestre la rand de contractie, arata datele Departamentului Comertului.



In acelasi timp, secretarul Trezoreriei americane, Timothy Geithner, a precizat ca recesiunea este in continuare dureroasa pentru milioane de persane din SUA, in ciuda revenirii economiei pe crestere.

"Somajul ramane la un nivel inacceptabil pentru oricine este fara loc de munca si, pentru orice familie amenintata sa ramana fara locuinta, pentru orice firma care nu poate avea acces la credit, recesiunea ramane dureroasa", a spus Geithner, ca reactie la publicarea datelor preliminare despre PIB-ul american in trimestrul al treilea.

