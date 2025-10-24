Cine sunt principalii candidati la sefia Rezervei Federale SUA

Luni, 12 August 2013, ora 09:40
1471 citiri
SUA cauta un nou sef al Rezervei Federale, care sa il inlocuiasca pe actualul presedinte Ben Bernanke, al carui mandat expira in ianuarie 2014, iar presedintele Barack Obama crede ca actualul vicepresedinte al Fed Janet Yellen si fostul secretar al Trezoreriei Larry Summers sunt foarte calificati.

"Sincer, cred ca Larry Summers si Janet Yellen sunt candidati foarte bine calificati", a spus Obama, adaugand ca decizia finala va fi una dintre cele mai importante decizii economice din mandatul sau.

Plecarea lui Bernanke, numit la conducerea bancii centrale in 2006 de catre presedintele George W. Bush si reconfirmat in post in 2010 de catre Obama, face obiectul unor numeroase speculatii, intr-o perioada in care Fed este pe cale sa hotarasca restrangerea politicii de stimulare a economiei.

"Presedintele Rezervei Federale nu este doar unul dintre cei mai importanti lideri politici din SUA, este si unul dintre cei mai importanti lideri politici din lume", a declarat presedintele Obama.

El a dat asigurari ca exista un numar mare de candidati remarcabili, iar criteriul principal de selectie va fi dedicarea totala pentru aceasta functie.

Janet Yellen este fost consilier economic al lui Bill Clinton la Casa Alba, iar in 2010 a fost numita de catre Obama in functia de vicepresedinte al Fed.

Principalul sau contracandidat este Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA in timpul presedintiei Clinton, in perioada 1999-2001.

