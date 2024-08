HVB vaneaza clientii altor banci pe internet

Persoanele care cauta, pe internet, informatii despre creditele oferite de BCR, BRD sau Raiffeisen ar putea ajunge mai intai pe site-ul concurentei.HVB este prima banca ce foloseste motorul de cautare Google pentru a redirectiona clientii altor banci catre propriul portal.

Internetul este tot mai mult folosit pentru a compara informatii despre produsele si serviciile oferite de banci. Persoanele cu venituri medii tind sa inlocuiasca vizitele prin sucursale cu navigarea online. Timpul economisit si comoditatea sunt avantaje care favorizeaza acest comportament.

Sa spunem ca o persoana cu acces la internet este interesata sa obtina un credit. Prima intentie ar fi sa caute produsele disponibile la marile banci. Si, in cazul in care nu stie adresa exacta a website-ului, apeleaza la motorul de cautare Google. Odata intrat aici, intentia s-ar putea schimba.

Google ofera posibilitatea de a posta anunturi publicitare in partea dreapta a paginii de internet si deasupra rezultatelor cautarii. Mai mult, anunturile pot fi setate sa apara doar atunci cand utilizatorul introduce anumite cuvinte specifice.

Revenind la cautarea creditelor pe net, in cazul in care o persoana cauta pe Google site-ul BCR, BRD sau Raiffeisen va avea surpiza sa constate alaturat o reclama HVB.

A"Am ales ca anuntul nostru sa apara pe Google atunci cand utilizatorul tasteaza cuvinte cheie cum ar fi credite, dar si nume de banciA", spune Ioana Paun, Head Of Corporate Communication la HVB Bank. Aceasta metoda de marketing a fost pusa in aplicare din toamna anului trecut.

Pe langa cele trei banci amintite, anuntul HVB este afisat si atunci cand se cauta pe Google urmatoarele institutii de credit: ABN AMRO, Bancpost, Banca Romaneasca, CEC, Carpatica, CitiFinancial, Egnatia Bank si Romexterra.

«Campania reprezinta o alta modalitate inovativa de promovare a produselor noastre, o incercare de a tine pasul cu evolutia pietei si noile tendinte in comportamentul consumatorilorA", precizeaza Ioana Paun.

Trebuie spus ca maniera directa de abordare a clientilor concurentei este una originala. Introducand in pagina Google denumirea unor mari banci de retail din Occident A- Abbey National, HSBC, Lloyds, Bank of America sau Societe GeneraleA- nu am reusit sa gasim anunturi publicitare ale altor institutii financiare in pagina cu rezultatele cautarii.

Marius Serban

