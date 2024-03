Bank of America plateste 2,43 de miliarde de dolari despagubiri

Bank of America a cazut la o intelegere in procesul cu detinatorii titlurilor sale, la data preluarii Merrill Lynch. Banca a oferit acestora despagubiri de 2,43 de miliarde de dolari si a avut cheltuieli de judecata de 1,6 miliarde de dolari.

De asemenea, potrivit intelegerii, BoA va urmari imbunatatiri ale sistemului de guvernare corporatista pana la 1 ianuarie 2015, relateaza Reuters.

Reprezentantii bancii se asteapta ca in urma acestor cheltuieli, castigurile per actiune sa scada cu 28 de centi in cel de-al treilea trimestru al anului.

Reclamantii sustin, printre alte plangeri, ca oficialii Bank of America au facut declaratii false sau inselatoare cu privire la situatia financiara a Bank of America si Merrill Lynch.

Bank of America a negat aceste acuzatii si a anuntat ca a incheiat aceasta intelegere pentru a inlatura nesiguranta si cheltuielile cauzate de un proces prelungit.

