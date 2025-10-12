TOP 10 cele mai valoroase active ale lumii. Cât de mult au crescut în ultimii 5 ani

Piețele financiare se mișcă excelent după criza „COVID”. Indicele S&P bifează record după record. Bitcoin a atins în acest an „all time high-ul” și, potrivit estimărilor investitorilor, criptomoneda ar mai putea atinge un nou vârf în 2025.

Cel mai mare activ din lume, de departe, este aurul, cu o capitalizare de aproape 25 de trilioane de dolari. Din septembrie 2020 până în prezent, prețul per uncie a crescut de la 1.800 de dolari la aproape 3.700 de dolari.

Dacă ne referim la „podium”, tot în intervalul menționat, acțiunile NVIDIA au explodat, de la 13 dolari la aproximativ 180 de dolari. Microsoft a urcat de la 190 de dolari la 513 dolari per acțiune. Apple a urcat de la 113 dolari la 240 de dolari.

În ceea ce privește cel mai valoros activ digital din lume, în ciclul precedent de „bull market”, Bitcoin a atins vârful de 69.000 de dolari. În acest an, s-a tranzacționat cu peste 123.000 de dolari per unitate, iar în prezent are un preț de 116.000 de dolari. Asta în condițiile în care, în noiembrie 2022, un Bitcoin putea fi cumpărat cu doar 16.000 de dolari. Practic, un BTC achiziționat cu 20.000 de dolari putea fi vândut de șase ori mai scump în această vară.

TOP 10 cele mai valoroase active ale lumii

1. Aur - 24,79 trilioane de dolari

2. NVIDIA (SUA) - 4,32 trilioane de dolari

3. Microsoft (SUA) - 3,81 trilioane de dolari

4. Apple (SUA) - 3,57 trilioane de dolari

5. Alphabet - Google (SUA) - 3,06 trilioane de dolari

6. Amazon (SUA) - 2,48 trilioane de dolari

7. Argint - 2,39 trilioane de dolari

8. Bitcoin - 2,31 trilioane de dolari

9. Meta Platforms (SUA) - 1,95 trilioane de dolari

10. Broadcom (SUA) - 1,61 trilioane de dolari

Toate companiile din top 10 active la nivel mondial sunt din SUA. Pe 11 se află Saudi Aramco, companie saudită din domeniul energiei, cu o capitalizare de 1,57 trilioane de dolari. Pe 12 e Tesla lui Elon Musk, cu 1,41 trilioane capitalizare. TSMC (Taiwan) e pe 13, compania chineză Tencent e pe 18, cu 750 de miliarde de dolari capitalizare.

A doua cea mai mare criptomonedă din lume, Ethereum, e pe 22, cu o capitalizare de 547 de miliarde de dolari. Netflix e pe locul 24, chinezii de la Alibaba pe 30. În top 100, SUA figurează cu 55 de active, iar China cu 13.

