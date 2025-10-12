Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă

Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
Bani, politicieni / FOTO: C. Dep., Hepta, captură TikTok, FB

În 2025, parlamentarii nu se pot plânge de condiții grele de muncă. Un parlamentar român costă bugetul național în jur de 12.000 de euro pe lună.

Mai exact, costurile defalcate arată astfel:

- 18.700 de lei (3.670 euro) - indemnizație brută;

- 35.000 de lei (6.870 euro) - sumă forfetară;

- 4.600 de lei (902 euro) - cazare;

- 1.400 lei (274 euro) - transport;

- 700 lei (137 euro) - diurnă.

Din salariul brut, parlamentarii primesc „în mână” 10.939 de lei, adică 2.146 de euro. Suma forfetară se acordă pentru chiria biroului din teritoriu și salariile angajaților - secretare, consilieri. Banii de cazare se acordă, mai nou, doar pentru parlamentarii care nu dețin un imobil în București sau în Ilfov. În plus, diurna se acordă ca „bani de buzunar” pentru parlamentarii care se prezintă la Palatul Parlamentului.

Astfel, un parlamentar român primește în jur de 145.000 de euro anual. Important de amintit, vacanțele parlamentarilor sunt lungi și dese. În iulie și august există vacanțe parlamentare, în jur de 60 de zile, iar la acestea se adaugă vacanța de iarnă, de aproximativ o lună, de la începutul lui decembrie până la finalul lui ianuarie.

Parlamentarii care au funcții în guvern primesc două salarii: cea din activitatea de la Camera Deputaților sau Senat, plus cea de ministru sau de secretar de stat.

În prezent, România are 465 de parlamentari, mai exact 331 de deputați și 134 de senatori. În 2009, cu susținerea președintelui Traian Băsescu, aflat în campanie electorală, a fost organizat un referendum pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Deși referendumul a fost validat, poziția românilor fiind masivă „pentru”, nu s-a întâmplat nimic în acest sens, pentru că această consultare publică nu a avut rol decizional. Referendumul a fost consultativ.

