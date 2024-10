Economiștii din mediul privat trag semnalul de alarmă. Cât de grave sunt problemele bugetare și ce trebuie să facă guvernul

România continuă să funcționeze, dar pe datorii din ce în ce mai mari. Statul român cheltuie mult mai mult decât produce. Execuția bugetară după nouă luni a generat un deficit de 96,2 miliarde de lei, față de deficitul de 56,5 miliarde de lei în primele luni din 2023.

Astfel, în termeni absoluți, decalajul fiscal a înregistrat o creștere uluitoare de 70% (în ritm anual), depășind deja nivelul întregului 2023 (89,9 miliarde lei). În plus, deficitul lunar în septembrie 2024 a fost aproape de 1% din PIB.

România, pândită de criză

Cifrele alarmante au intrat în atenția analiștilor, a economiștilor, a specialiștilor în fiscalitate, din mediul privat. Florian Libocor, economist șef al BRD, împreună cu echipa sa, au realizat o analiză, în cadrul căreia a punctat câteva aspecte esențiale, ce reflectă sănătatea economiei românești:

„O observație matematică simplă, dar elocventă despre motivul pentru care decalajul fiscal este o nucă greu de spart: Venituri din impozite + contribuții la asigurările sociale = 12% + 7,9%=19,9% din PIB

Cheltuieli de personal + Cheltuieli de asistență socială + Cheltuieli cu dobânzi = 6,8% + 9,4% + 1,5% =17,7% din PIB”.

PSD, pus în fața unei mari provocări: înghețarea veniturilor bugetarilor și ale pensionarilor

Guvernul PSD+PNL promite noi majorări de pensii și salarii, însă având în vedere gravele probleme ale economiei, aceste trebuie, mai degrabă, înghețate.

„Datoria publică (% din PIB, termeni ESA) era de 52,0% din PIB la sfârșitul lui iulie 2024 (față de 48,8% din PIB la sfârșitul lui 2023). Teoretic, Legea Responsabilității Fiscale recomandă înghețarea salariilor din sectorul public (dacă datoria publică > 50% din PIB) și înghețarea punctelor de pensie (dacă datoria publică > 55% din PIB)”, mai precizează analiza BRD.

Probleme referitoare la reformele din PNRR

Banii din PNRR nu sunt garantați de UE. Guvernul are de îndeplinit reforme, ce întârzie să fie realizate.

„Absorbția fondurilor UE prin intermediul PNRR se dovedește a nu fi bani care sigur cad din cer; a treia cerere de plată, care este condiționată de 74 de jaloane, are o valoare totală de 2,66 miliarde EUR, din care 1,85 miliarde EUR sub formă de granturi și 0,81 miliarde EUR în împrumuturi. Cu toate acestea, plata unei anumite sume va fi suspendată pe fondul eșecului implementării reformelor atașate etapelor de referință. Guvernul are la dispoziție 6 luni pentru a îndeplini reformele / demersurile legislative rămase”, mai spun economiștii menționați.

Astfel, specialiștii instituției menționate susțin că leacul pe termen lung pentru economia românească este respectarea disciplinei fiscale, închiderea lacunelor din sistemul de impozitare și revenirea la o cotă de impozitare „reală” unică, potrivit raportului intern consultat de HotNews.

