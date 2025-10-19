Câți bani cheltuiesc românii pe mâncare comandată. Sectorul tradițional, depășit de serviciile tip delivery

Românii au plătit, în medie, 61 de lei de persoană, pentru o comandă de mâncare cu livrare, în ultimele 6 luni, conform unui studiu. Doar în Capitală, comanda medie cu livrare se ridică la 61,9 lei/persoană, în vreme ce comanda medie la restaurant este în valoare de 82,7 lei/persoană.

8/10 persoane au comandat mâncare acasă ori la serviciu, în ultimele 6 luni

În marile orașe, 80% din populație a comandat cel puțin o dată, în ultimele șase luni. Astfel, segmentul „delivery” a ajuns să-l depășească pe cel al restaurantelor, ca pondere în piața HoReCa, arată studiul Hospitality Culture Research 2025.

Serviciile de livrare de mâncare la domiciliu au ajuns la 27% din piața HoReCa urbană, cu 1% peste cea reprezentată de restaurantele clasice.

„Delivery-ul a devenit motorul de creștere al industriei HoReCa urbane. Nu mai vorbim despre un canal secundar, ci despre cel care redefinește relația dintre brand și client – de la alegerea meniului, la ambalaj și până la fidelizare. În 2026 vom demara un nou studiu sindicalizat pentru că vrem să mergem mai departe și să înțelegem ce înseamnă valoarea pentru consumator în contextul economic actual”, a declarat Florin Maxim, reprezentant al Hospitality Culture Institute, compania care a realizat studiul referitor la sectorul HoReCa.

Bolt, Glovo și Wolt se numără printre cele mai cunoscute aplicații de comandat mâncare.

