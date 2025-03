Operațiune secretă dezvăluită, după o investigație-bombă: Putin a primit tone de bani cash de la 2 țări vestice

O investigație-bombă dezvăluie firele nevăzute ale unei operațiuni secrete desfășurate de Rusia. Datele comerciale analizate de OCCRP și Paper Trail Media arată că trei instituții globale din două țări occidentale, au făcut o mutare uriașă de valută la Moscova. Astfel, chiar înaintea invaziei Ucrainei, Putin a primit tone de bani cash din Vest, în valoare de peste 12 miliarde de dolari de la trei bănci: Raiffeisen Bank International, Brink și Bank of America.

Unele transporturi de numerar au sosit în ziua invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, cu doar câteva săptămâni înainte ca interdicția de export valutar să fie impusă. Pe măsură ce Kremlinul a adunat trupe la granița cu Ucraina la începutul anului 2022 și amenințarea cu sancțiuni a crescut, rușii bogați au început să trimită lăzi cu numerar acasă (prin zboruri aeriene) - cu ajutorul celor trei instituții financiare, potrivit OCCRP.

Datele comerciale analizate de OCCRP și Paper Trail Media arată că cele trei instituții globale au mutat valută străină în valoare de peste 12 miliarde de dolari în Rusia chiar înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei din 24 februarie 2022. Majoritatea banilor au fost în dolari SUA, euro și franci elvețieni.

Raiffeisen Bank International (RBI) din Austria a contribuit de departe la cel mai mare transfer de bani, trimițând 189 de transporturi în valoare totală de 10 miliarde de dolari. Niciuna dintre aceste transporturi nu a fost ilegală, deoarece interdicțiile de export valutar nu au fost impuse înainte de invazia pe scară largă. Brink’s și Bank of America (ambele din Statele Unite) au spus că nu mai fac afaceri în Rusia, în timp ce RBI își va înceta operațiunile. Toate cele trei instituții au subliniat în comentarii adresate reporterilor că transporturile nu au încălcat nicio lege.

Toți banii au fost primiți de TBSS, un importator-exportator din Moscova, în prezent sancționat, al cărui sediu include și entități guvernamentale, precum autoritatea vamală rusă. La câteva săptămâni după invazie, atât Uniunea Europeană, cât și SUA, au interzis exportul de euro și dolari în Rusia. Înregistrările indică o escaladare dramatică a importurilor mari de valută în Moscova începând cu 11 ianuarie 2022. Asta a fost cu doar o săptămână înainte ca trupele ruse să înceapă să sosească în Belarus, care se învecinează cu Ucraina, în ceea ce a fost văzut ca un precursor al invaziei.

Între 11 ianuarie și 23 februarie, un total de 272 de transporturi – cu o medie de 44,78 milioane de dolari în numerar – au fost importate în Rusia de către TBSS. Potrivit datelor, aceasta a reprezentat mai mult de trei ori dimensiunea medie a transportului pe care TBSS a primit-o în anii 2017 și 2021.

În momentul în care au fost expediați numerar au existat rapoarte larg răspândite în presă despre Rusia care punea bazele unei invazii. New York Times a raportat că oficialii din administrația președintelui Joseph Biden au discutat cu băncile americane despre potențiale sancțiuni împotriva Rusiei. „Această extracție de numerar de la instituțiile financiare occidentale într-un moment de risc politic intens ar fi trebuit să ridice semnale roșii”, David Szakonyi, profesor la Universitatea George Washington.

Datele comerciale care arată transporturile în numerar au fost obținute de la Import Genius, o companie care le achiziționează de la guvernul rus. Deși datele ar putea să nu fie exhaustive – ceea ce înseamnă că este posibil ca un transport să nu fi fost înregistrat – ele arată o creștere dramatică a mișcărilor de numerar către Rusia în perioada premergătoare invaziei.

SUA au trimis miliarde de dolari în Rusia

Datele arată că cel puțin 10 livrări de numerar RBI către Moscova au sosit pe 24 februarie sau după aceasta, exact când tancurile rusești înaintau spre Kiev și avioanele de război bombardau orașele ucrainene. Facturile arată că transporturile au fost trimise chiar înainte de invazie. „RBI nu a efectuat nicio livrare de numerar în Rusia după începutul războiului”, a declarat Christof Danz, purtătorul de cuvânt al băncii, ca răspuns la o anchetă a Der Standard și Paper Trail Media.

RBI, în special, s-a confruntat cu controlul afacerilor sale în Rusia de când a început invazia la scară largă. Cea mai mare bancă occidentală încă prezentă în Rusia, spune că își încetează operațiunile acolo la ordinele Băncii Centrale Europene. „În conformitate cu cerințele BCE, accelerăm reducerea volumului de afaceri în Rusia”, a declarat CEO-ul RBI, Johann Strobl, într-o declarație din iulie 2024, adăugând că lucrează la „vânzarea Raiffeisenbank Rusia”. RBI a confirmat reporterilor că acest proces este în desfășurare.

Datele au arătat că RBI și Brink transportau euro și moneda SUA, precum și franci elvețieni. Pentru Bank of America, datele au arătat doar expedieri din SUA și în moneda americană. „Respectăm pe deplin toate sancțiunile economice și dezvăluirile necesare privind tranzacțiile valutare”, a declarat Bill Halldin, purtător de cuvânt al Bank of America.

El a adăugat că "Tranzacțiile cu bancnote de la începutul anului 2022 au fost în concordanță cu volumele istorice atunci când includeți livrările din toate locațiile, nu doar din Statele Unite. Datele dvs. se bazează doar pe livrările din SUA, ceea ce oferă o imagine incompletă a livrărilor noastre anterioare". Cu toate acestea, Halldin nu a explicat de ce datele au arătat o creștere a transporturilor de valută americană din SUA la începutul anului 2022.

Conform raportului său anual pentru 2022, Bank of America și-a redus considerabil amprenta Rusiei în ultimii ani. Până la sfârșitul anului 2022, avea 443 de milioane de dolari legate în Rusia, mai ales în împrumuturi și leasing, în scădere de la 733 de milioane de dolari în anul precedent. The Brink's Company, care are sediul în Richmond, Virginia, Statele Unite, și este specializată în transportul securizat de numerar, a declarat că „a suspendat toate afacerile cu Rusia la începutul anului 2022”. „Brink’s se angajează să respecte toate legile și reglementările care guvernează industria noastră”, a adăugat compania.

TBSS ar fi jucat un rol important pentru Kremlin prin facilitarea importurilor de numerar în perioada premergătoare atacului Rusiei asupra Ucrainei, potrivit Janis Kluge de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. „Moneda străină în numerar este întotdeauna utilă într-un război, mai ales că atacul asupra Ucrainei era așteptat cu săptămâni înainte”, a spus el.

