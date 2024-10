Bursa nu mai e un ''El Dorado''

Doi ani Bursa a fost o mina de aur pentru romanii care au avut inspiratia sa investeasca in piata de capital. Din pacate, cand jocul la Bursa parea sa devina una din preocuparile romanilor, a inceput declinul.Bursa ingroapa fondurile pe actiuni

Pierderile pe primele cinci luni la fondurile de actiuni sint cuprinse intre 0,82 si 15,53%. Daca in 2005 in primele cinci luni ale anului titlurile fondurilor mutuale pe actiuni se laudau cu cresteri de pina la 15%, in acest an situatia este inversa. In sensul ca toate au suferit pierderi, iar unele chiar serioase, incit e greu de crezut ca le vor mai recupera in perioada ramasa pina la finalul acestui an. Caderea cea mai serioasa au suferit-o titlurile fondului pe actiuni Premio, de 15,53%, urmat de BCR Expert, cu 9,74%, si Intercapital, cu 5,97%, iar cea mai mica s-a produs la Oportunitati Nationale, de 0,82%. Cotidianul

Strainii simt ceva si baga bani

Investitorii straini au dat tonul pe Bursa luna trecuta, primele trei locuri in topul brokerilor de la Bursa fiind ocupate in mai tocmai de societatile de brokeraj ale bancilor ING, BRD si Raiffeisen, societati "preferate" de regula de fondurile de investitii straine prezente pe piata romaneasca. Mai mult, in top 10 al brokerilor de la Bursa se mai afla alte doua societati - EGF Eurobank Securities a bancii Eurobank, care controleaza Bancpost, si Swiss Capital, recunoscute pentru faptul ca lucreaza cu clienti straini. Ziarul Financiar

Bucurestiul in cadere, se lanseaza Sibiul

Preconizata fuziune dintre Bursa de Valori si cea la termen de la Sibiu a facut ca numarul intermediarilor activi din piata sa creasca, semn ca interesul investitorilor pentru piata derivatelor se mentine pe un trend ascendent. La aceasta a contribuit si caderea pietei de capital, detinatorii de portofoliu convingandu-se ca piata sibiana le asigura protectia investitiilor. Iar daca exista cerere, atunci exista si profit (comisioane). Daca la inceputul anului in piata sibiana tranzactiile erau intermediate de 25 de SSIF-uri, numarul lor a urcat in mai la 31. Curierul National

Va schimba aderarea la UE fata Bursei?

A"Speram ca in anii imediat urmatori aderarii Romaniei la Uniunea Europeana numarul companiilor care se vor finanta prin intermediul ofertelor publice de actiuni sau obligatiuni va creste si se va ajunge la o alta dinamica si a segmentului primar al pietei de capital autohtoneA", ne-a declarat Stere Farmache, directorul executiv al Bursei de Valori Bucuresti. Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana va modifica semnificativ intregul mediu de afaceri din Romania, oficialii Bursei fiind de parere ca pietele financiare autohtone vor fi primele care vor anunta si evidentia aceste schimbari. Bursa

