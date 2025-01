Bancile au ajuns sa stea pe o balta de euro

Aprecierea leului nu este consecinta unor fluxuri comerciale, ci financiare, afirma Mihai Bogza, presedintele Bancpost.

"Nu cred ca actuala intarire a leului este consecinta unor fluxuri comerciale, ci mai degraba financiare. E o consecinta a modificarii sentimentului investitorilor internationali fata de Romania in bine. Nu a fost niciodata o problema a localilor, nu ei au impins cursul. Jocurile se fac la Londra, acum cei de acolo vad ca", spune Mihai Bogza, presedintele executiv al Bancpost, fost viceguvernator al BNR

La Bucuresti, bancile au deja suficienti euro in conturi, iar asta se vede in dobanzile tot mai mici pe care le platesc clientilor pentru depozitele in euro.

"Bancile mari de retail au beneficiat cel mai mult de reducerea rezervelor minime la valuta, dar tot ele sunt cele care au semnat cu BNR si FMI ca nu vor reduce expunerea pe Romania. Acum stau pe bani si nu au cum sa-i plaseze profitabil. Bancile nu au inghetat creditarea, dar sunt mult mai atente cui dau credite", spune trezorierul unei banci cu o prezenta importanta pe piata valutara.

"Bancile sunt presate acum sa dea credite, pentru ca trebuie sa facem ceva cu banii pe care ii avem si sa aducem activele la un nivel care sa garanteze suficiente venituri. Ne confruntam insa in continuare cu o problema de cerere bancabila", afirma Bogza.



