Francul elvetian ingenuncheaza in fata leului: Cat va dura minunea?

Leul s-a apreciat puternic in fata francului elvetian, dupa ce cursul valutar a atins, luni, cel mai scazut nivel din ianuarie 2012. La ce sa ne asteptam de la aceasta moneda?

Banca Nationala a Romaniei a anuntat, luni, un curs de 3,5695 lei/franc. Un curs inferior celui de luni, de 3,5656 lei/franc, a fost afisat pe 6 ianuarie 2012.

De la inceputul acestui an, francul elvetian a pierdut teren in fata leului. Pe 8 ianuarie cursul oficial afisat de BNR a fost de 3,6474 lei/franc. O saptamana mai tarziu, pe 11 ianuarie, cursul a ajuns la 3,6010 lei/franc.

Economistii contactati de Business24 au explicat ca aceasta depreciere a fost determinata de doi factori: evolutia euro-franc elvetian si evolutia leu-euro.

"In ultima perioada Banca Centrala a Elvetiei se lupta sa tina francul la 1,20. Daca nu era banca Elvetiei ar fi cazut sub acel plafon. Acum vad ca euro incepe sa castige teren si fara ajutorul bancii Elvetiei", a explicat Melania Hancila, economist sef Volksbank pentru Business24.

Totusi, specialistul Volksbank este de parere ca acest trend nu va mai continua.

"Nu cred ca vom vedea o apreciere majora a leului fata de franc pentru ca leul nu se va intari foarte mult nici fata de euro. In plus, pe plan international, nu exista o ameliorare sau o imbunatatire vizibila a fundamentelor macroeconomice la nivelul zonei euro care sa justifice o intarire puternica", a explicat Melania Hancila.

Nici economistul sef Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru, nu este mai optimist in ceea ce priveste o continuare a trendului de depreciere a francului elvetian in fata leului.

"Depinde de cursul leu-euro. Tendinta de apreciere a leului in fata euro a fost generata de niste intrari mari de fluxuri financiare, achizitii de titluri de stat romanesti de catre nerezidenti, dar nu poate spune cineva cat va mai continua acest trend. Sunt niste fluxuri, care dupa parerea mea, sunt temporare", a preciat Ionut Dumitru pentru Business24.

Vizita FMI genereaza noi presiuni asupra cursului valutar?

Economistii contactati de Business24 cred ca vizita creditorilor internationali, care se va desfasura in perioada 15-29 ianuarie, ar putea genera noi fluctuatii la nivelul cursului valutar.

Melania Hancila ia in calcul o tendinta de depreciere a monedei nationale in fata euro dupa vizita FMI din cauza faptului ca Romania nu si-a respectat obligatiile asumate in fata creditorilor internationali.

"Sigur, vizita FMI ar putea avea un efect asupra cursului leu-euro si vad riscuri mai degraba de depreciere. Asta nu inseamna ca maine ar trebui sa se deprecieze. Mesajul pe care il trimit reprezentantii FMI la finalul vizitei are un impact asupra pietei. Vad mai degraba riscuri de depreciere pentru ca Romania nu si-a facut temele asa cum si-a asumat fata de FMI si probabil ca mesajul nu va fi tocmai cel mai favorabil", a spus Melania Hancila.

Misiunea FMI va discuta cu autoritatile romane evolutiile economice, bugetul pentru 2013, progresul privind reformele structurale, precum si orientarea politicii monetare.

