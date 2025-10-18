Curs valutar 8 august. BCR si UniCredit vand cel mai scump valuta

Desi bancile sunt vazute de clienti ca fiind mult mai sigure pentru un schimb valutar, acestea continua sa afiseze cele mai dezavantajoase cotatii la vanzare pentru principalele monede.

UniCredit si BCR afiseaza, joi, la vanzarea euro si dolarului american cele mai dezavantajoase cursuri de schimb.

In acelasi timp, la cumparare, Banca Romaneasca afiseaza cel mai favorabil curs pentru moneda unica, in timp ce casele de schimb M&S si Luxor cumpara dolarul la cel mai bun pret.

UniCredit vinde cel mai scump moneda europeana

Joi, UniCredit vinde cel mai dezavantajos moneda europeana, afisand un curs de schimb de 4,5200 lei.

De asemenea, cine doreste sa vanda euro iese in pierdere daca se adreseaza la BCR, deoarece aceasta afiseaza un curs la vanzare pentru euro de 4,4950 lei.

In acelasi timp, BCR vinde si dolarul la cel mai ridicat curs, afisand o cotatie de 3,4150 lei/dolar.

Comparativ cu celelalte institutii de credit, Banca Romaneasca afiseaza cea mai buna cotatie pentru moneda europeana, la cumparare, de 4,4185 lei.

CEC si RIB merg cam pe acelasi principiu, si cumpara euro cu 4,4000 lei, respectiv 4,4050 lei.

Dolarul american, poate fi cumparat la cel mai bun pret de Banca Romaneasca. Aceasta cumpara moneda cu 3,3041 lei.

Cu cat vand euro si dolarul casele de schimb valutar

La vanzarea monedei europene, avantajul este tot in favoarea caselor de schimb si in detrimentul bancilor.

Casa OK vinde cel mai avantajos moneda europeana si dolarul american. Pretul afisat la vanzare pentru moneda unica este de 4,4100 lei, iar pentru dolarul american casa de schimb a publicat un curs de 3,3200 lei.

Aceeasi casa de schimb afiseaza insa la cumparare cele mai dezavantajoase cotatii pentru euro (4,3300 lei) si pentru moneda americana (3,2300 lei).

O alta casa de schimb care vinde euro la un pret bun este Real GI, care afiseaza un curs de 4,4350 lei/euro.

In acelasi timp, casa de schimb M&S si Luxor cumpara dolarul la cel mai bun pret, afisand o cotatie similara, de 3,3100 lei.

Concret, daca la o banca am da 1.356 de lei pentru 300 de euro, la casele de schimb valutar aceeasi suma ne-ar costa intre 1.323 si 1.341 de lei. Astfel, suma de bani ce poate fi economisita de client, in cazul in care apeleaza la cotatia casei de schimb, este de 33 lei.

De asemenea, diferentele intre cea mai buna si cel mai scumpa oferta de curs de schimb dolar-leu depaseste 9 bani. Aceasta inseamna, ca pentru 300 dolari cumparati, suma de bani ce poate ramane in buzunarul clientului depasteste 28 lei.

