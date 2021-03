Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, unde e mai bine sa schimbi banii.In general, pentru cumpararea de euro, casele de schimb au o rata mai buna la vanzare, diferentele putand fiind de cativa bani. Astfel ca, daca schimbi 500 de euro, spre exemplu, iar diferenta este de 2 bani intre casa de schimb si banca, atunci ai economisit 10 lei.La 500 de euro nu pare mult, dar privind din punct de vedere practic, sunt 10 lei pe care-i ai si cu care poti face altceva.In schimb, daca vine vorba de sume mai mari, de mii de euro, atunci mergi la banca. Banca este mult mai sigura, ai si istoricul tranzactiei acolo in caz de ceva si scapi si de stresul ca poate (desi infima sansa) banii sunt falsi.De asemenea, pentru sume mici este mai bine sa vinzi valuta la casa de schimb pentru ca au un curs mai bun. Si, din nou, pentru sume mari, poti merge la banca pentru ca aici s-ar putea sa ai un curs preferential care este ceva mai avantajos pentru tine.Pe de alta parte, acum exista platforme care iti permit schimbarea direct in aplicatie a banilor si apoi doar ii scoti cu cardul din bancomat in tara respectiva. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:De ce sa tii cont cand retragi sume mari din cont sau depozitEconomisirea in euro: ce alegem, titluri de stat sau depozite bancare?La ce dobanzi trebuie sa fii atent pentru cardul de creditCe venituri iti ia in considerare banca pentru un credit ...citeste mai departe despre " Banca sau casa de schimb? Unde gasesti cel mai bun curs valutar " pe Ziare.com