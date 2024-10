TVA-ul pentru leasingul imobiliar - un cadou cu miros de favoritism

Expertii spun ca scutirea de TVA a societatilor de leasing imobiliar "nu miroase a bine"Potrivit noului Cod Fiscal operatiunile de leasing cu bunuri imobiliare ar urma sa fie scutite de Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2007. Atat livrarea bunurilor imobiliare care nu sunt noi, cat si livrarea de terenuri care nu sunt construibile, vor fi scutite de TVA, dar va exista obligativitatea ajustarii dreptului de deducere exercitat pentru respectivul bun imobil. Schimbarea destinatiei initiale a bunului imobil, respectiv utilizarea acestuia in cadrul unui sector care da drept de deducere, intr-o masura diferita fata de deducerea initiala, va fi insotita de obligativitatea ajustarii dreptului de deducere in cadrul unei perioade de ajustare, care in Romania a fost fixata la 20 de ani. Cronica Romana

Reactiile in urma masurii nu au intarziat sa apara. "Nu sunt de acord cu aceasta masura. Codul Fiscal e ca un pom de Craciun in care fiecare a pus ce a vrut. Nu s-au consultat cu noi cand l-au facut. Acest pom a fost impodobit de grupurile de interese. Cand ma gandesc la treaba cu scutirea de TVA a firmelor de leasing imi vine in minte doar teapa cu MTS Leasing. De ce ar fi scutite de taxa societatile de leasing si nu cele pe credit? Societatile de leasing nu sunt reglementate de Codul Civil. Noi sustinem orice scutire de taxa, dar treaba asta chiar nu miroase a bine", a declarat Emil Giurgiu, presedintele Camerei de Comert Imobiliar. Curierul National

Adoptarea legislatiei armonizate in domeniul TVA este necesara pentru crearea sistemului de interoperativitate in ceea ce priveste schimbul de informatii in domeniul TVA cu statele membre ale Uniunii Europene. Acest schimb de informatii este necesar intrucat dupa data aderarii, ca urmare a desfiintarii barierelor vamale, circulatia bunurilor intre statele membre nu mai este supusa controlului vamal.

In acelasi timp, legislatia privind TVA armonizata este baza legala pentru calcularea contributiei Romaniei la Bugetul Comunitar, taxa pe valoarea adaugata fiind una dintre resursele cele mai importante ale bazei de calcul al acestei contributii. Romania Libera

Tot de la 1 ianuarie 2007, vor fi scutite de TVA activitatile de cercetare dezvoltare, comisionul pentru tranzactiile burselor de marfuri, precum si veniturile obtinute de Societatile de Valori Mobiliare pentru administrarea si depozitarea de actiuni, titluri de participare, titluri de creante, ingrijirile medicale veterinare. Pe langa scutirile de TVA eliminate, au fost incluse in legislatia armonizata o serie de scutiri de TVA obligatorii pentru serviciile publice postale, pentru livrarile de aur catre Banca Nationala a Romaniei in tara, pentru vanzarea de terenuri de orice fel cu exceptia celor construibile.

