Ziare.com iți explică, în cadrul rubricii Banii tăi, ce tip de pachet ar fi recomandat afacerilor la început de drum în această perioadă în care aproape nimeni nu mai are resurse să ofere sprijin real.Instituțiile financiare și-au îndreptat tot mai mult atenția asupra afacerilor tinere, cele la inceput de drum, în care provocările sunt numeroase, nevoia de bani este mare și presantă.Băncile pun la dispozitia start-up-urilor diferite pachete financiare cu zero costuri și diferite soluții inovatoare, care, spre exemplu, permit transformarea unui telefon mobil în POS, fiind pregătit oricând pentru tranzacții care să le sprijine dezvoltarea business-ului.Tipul acesta de pachet pentru Start-up-uri vine cu un comision lunar de administrare zero, în primul an de la deschidere, si cu diferite servicii și avantaje, precum:cont curent și cont de card în lei;cont de salarii;cont de economii;card de debit;internet și Mobile Banking;serviciul de acceptare a plăților cu cardul SmartPhone POS, care se activează la cerere și este gratuit, în primul an.Tot în primul an, nu se percep comisioane pentru încasări și pentru plățile în lei prin Internet Banking și Mobile Banking și clienții beneficiază de 0,1% pe an dobândă la vedere pentru toate disponibilitățile din contul curent în lei. CEC Bank te încurajează să fii responsabil cu banii tăi. ...citeste mai departe despre " Pachet de servicii bancare complete și gratuite pentru afacerile tinere " pe Ziare.com