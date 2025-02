Salariul mediu va creste in acest an cu 6,4%

Cresterea reala a salariului mediu va fi in acest an de 6,4% - corespunzatoare unei remuneratii lunare de 848 lei - ritm care va urca la 6,5% in 2007 si 7,9% in 2008. Dupa acesti doi ani cresterea se va incetini la 5,5% in 2009 si 5,3% in 2010, potrivit prognozei preliminare de toamna privind proiectia principalilor indiatori macroeconomici in perioada 2006-2010.

Valoarea pentru acest an este usor peste nivelul estimat in primavara, cand Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a anticipat un salariu de 817 lei.

Salariul mediu net a fost in luna iulie de 842 de lei, cu 7 lei, respectiv 0,2% mai mare decat in luna anterioara, potrivit Institutului National de Statistica.

Mediafax

