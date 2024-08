Romexterra Bank-profit net de 2,45 mil Euro pe primul trimestru

La finele anului 2005, Romexterra Bank a anuntat realizarea unui profit brut de 22.607 mii RON, echivalentul a 6,2 mil Euro, in crestere cu 120% fata de profitul brut raportat in 2004. La 31.12.2005, activele totale ale bancii au fost de 1.054.163 mii RON, echivalentul a 289 mil. Euro in crestere cu 54% fata de activele totale ale anului 2004.

Pentru primul trimestru al anului in curs, Romexterra Bank confirma trendul ascendent in care banca s-a incadrat in anul 2005.

Astfel, profitul net inregistrat la 31.03.2006 a crescut cu 77,11% fata de 31.03.2005, atingand suma de 8,58 milioane RON. De asemenea, volumul activelor totale ale bancii a crescut cu 68,93% si insumeaza 1.151,27 milioane RON, iar volumul creditelor acordate a inregistrat o crestere neta cu 85,14% fata de aceeasi perioada de referinta.

Din total credite acordate, cea mai mare crestere a fost inregistrata pe segmentul retail, care reprezinta 236,85% din volumul creditelor persoane fizice la 31.03.2005.

Concomitent, segmentul creditelor acordate persoanelor juridice a crescut cu 75,21%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In prezent, Romexterra Bank detine o retea teritoriala care insumeaza 41 de unitati, extinsa in Bucuresti cat si in majoritatea oraselor mari din tara: Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Bistrita, Brasov, Braila, Buzau, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Deva, Galati, Iasi, Marghita, Medias, Miercurea Ciuc, Moinesti, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Reghin, Satu Mare, Sibiu, Slatina, Suceava, Targoviste, Targu Jiu, Targu Mures, Timisoara, Turda.

Pana la sfarsitul anului in curs, banca intentioneaza extinderea retelei teritoriale cu cel putin 20 de noi unitati.

