Romania, inaintea Bulgariei si Turciei in aplicarea dobanzii anuale efective

Aplicarea directivei Uniunii Europene privind creditele de consum si legalizarea Dobanzii Anuale Efective (DAE) este mult mai avansata in Romania decat in Bulgaria si Turcia, potrivit unei analize realizate de Finzoom.Sectorul de retail bancar din Romania este cel mai transparent, comparativ cu Bulgaria si Turcia, potrivit Finzoom. Prin Legea Dobanzii Anuale Efective (DAE), care a intrat in vigoare in ianuarie 2005, bancile din Romania sunt obligate sa afiseze DAE (dobanda, taxe si comisioane) in toate materialele publicitare. "Sunt banci care chiar educa consumatorii pe site-ul lor de pe Internet, calculeaza dinamic online DAE pentru toata oferta lor de credite si dau informatii detaliate despre intelesul si necesitatea cunoasterii DAE", noteaza Finzoom.

Turcia este insa la polul opus in ceea ce priveste transparenta in sectorul de retail bancar, desi serviciile si produsele oferite clientilor sunt cele mai aproapiate de standardele vest-europene, cum sunt de exemplu creditele aprobate prin SMS, in cinci minute, sau cele acordate pe 30 de ani. "Nu exista o lege a Dobanzii Anuale Efective in Turcia, iar bancile nu sunt obligate sa calculeze si sa afiseze valoarea acesteia", noteaza Finzoom. Practic, clientii turci trebuie sa compare produsele bancilor facandu-se pe baza ratei lunare publicate de banci.

In Bulgaria, o parte dintre bancile locale au semnat in decembrie 2005 o conventie prin care au decis sa calculeze si sa afiseze valoarea DAE in locurile publice. "Consumatorii bulgari au inceput sa inteleaga utilitatea DAE, dar acest concept este nou pentru majoritatea dintre ei, iar angajatii bancilor de la ghisee nu sunt pregatiti sa raspunda la intrebari legate de DAE", potrivit analizei Finzoom.

Ads

O comparatie intre DAE din cele trei state arata costuri oarecum similare pentru un credit de nevoi personale in Romania si Bulgaria, spre deosebire de Turcia, unde costurile creditarii sunt uriase.

La creditele in euro pentru nevoi personale, acordate pe termen mediu, DAE medie este de 20% in Romania, 17% in Bulgaria si 19% in Turcia. In schimb la creditele acordate in moneda nationala a fiecarui stat, la acelasi tip de credit, DAE medie este de 24% in Romania,16% in Bulgaria si 42% in Turcia.

"Discrepanta mare se datoreaza lipsei de transparenta a sistemului bancar si interesului consumatorilor turci exclusiv in nivelul dobanzii anuale", considera analistii Finzoom. Potrivit acestora, diferentele intre DAE pentru creditele acordate de bancile din cele trei tari reflecta atat riscul inflationist, cat si riscul de neplata a creditelor.

"Moneda bulgareasca BGN are o evolutie strans legata de euro, moneda romaneasca RON este stabila, in timp ce lira tuceasca YTL este foarte instabila. "Din cauza instabilitatii monedei locale, bancile din Turcia cresc costurile creditelor - implicit si DAE - pentru a acoperi riscul inflationist, astfel incat DAE la creditele in euro este la jumatate din DAE pentru creditele in lire turcesti", spun analistii Finzoom. In ceea ce priveste riscul de neplata a creditelor, veniturile neoficiale (luate in calcul in Bulgaria),deficientele in functionarea Biroului de credit si a intarzierile la plata creditelor sau neplata acestora in trecut contribuie la cresterea nivelului DAE la nivel national.

NewsIn

Ads