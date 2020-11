Q&A despre cursul valutar: Tot ce trebuie sa stii atunci cand schimbi valuta

Fie ca ii spunem curs de schimb, rata de schimb sau curs valutar, in fapt vorbim despre acelasi lucru: un raport care exprima pretul pe care il platim intr-o moneda pentru a cumpara o alta moneda.De exemplu, daca doriti sa schimbati 100 de euro (EUR) in dolari SUA (USD), iar cursul de schimb EUR / USD este de 1,128, atunci inseamna ca vom cumpara cu 100 de euro 112,8 dolari SUA (1,128 x 100).La casele de schimb valutar vom gasi si un panou cu doua coloane de cifre unul pentru CUMPARARE si unul pentru VANZARE. Cursul de CUMPARARE este suma de bani pe care o primim de la casa de schimb valutar pentru moneda pe care noi o vindem. Spre exemplu daca avem 100 de euro, iar cursul de schimb exprimat in lei este 4,7995 inseamna ca pentru cei 100 de euro casa de schimb ne va returna 479,95 lei.Totodata, daca in dreptul cursului de VANZARE vom vedea notata valoarea de 4,8115 inseamna ca, daca vom cumpara 100 de euro va trebui sa scoatem din buzunar 481,15 lei, adica o suma mai mare decat cea pe care am primit-o atunci cand am vandut o suta de euro. Practic cititul panoului din fata unei case de schimb valutar se face invers (daca punem valuta pe primul loc): CUMPARAREA (casei de schimb) semnifica faptul ca noi vindem valuta pentru a cumpara moneda nationala, iar VANZAREA (casei de schimb) semnifica faptul ca noi vindem moneda nationala pentru a cumpara valuta.Diferenta dintre cursul de vanzare si cursul de cumparare practicat de o casa valutara se numeste in termenii specialistilor spread. Acesta reprezinta mare parte din castigul casei de schimb. La exemplu pe care il dadeam mai sus aratam ca la casa de schimb pentru achizitionarea celor 100 de euro aceasta platea 479,95 lei, iar pentru vanzarea lor primea 481,15 lei. Practic, daca in acea zi casa de schimb cumpara si vindea 100 de euro, profitul sau din cele doua tranzactii era de 1.2 lei. Pe zi, o casa de schimb valutar are sute sau chiar mii de astfel de tranzactii astfel ca profitul sau zilnic ajunge la sume mult mai mari.Da, o astfel de tranzactie este posibila, dar in fapt vom face doua tranzactii inlantuite. Astfel, daca vrem sa vindem EUR pentru a obtine USD vom vinde mai intai euro contra lei la cursul de cumparare, iar cu leii obtinuti vom cumpara dolari SUA la cursul de vanzare al casei de schimb valutar.Pentru a face o conversie directa a euro in dolari americani, fara a mai apela lei ar trebui sa avem un cont deschis la un broker care actioneaza pe piata FOREX (pe care se tranzactioneaza valute) precum si unul sau mai multe conturi in valuta dechise la banci.Astfel, putem solicita bancii ca dintr-un cont de lei sau euro sa transfere o suma de bani in contul nostru deschis la un broker care actioneaza pe piata FOREX, iar ulterior ii solicitam acestuia sa ne transfere suma respectiva in contul nostru in dolari de la banca. Daca insa vrem sa obtinem profituri pe piata FOREX, lucrurile sunt mult mai complicate, iar 80% dintre conturile deschise pe aceasta piata inregistreaza pierderi.Cursul valutar practicat de casele de schimb bancare sau nebancare este influentat, de evolutia pietei valutare interne, dar mai ales internationale. Pe piata internationala cursul de schimb dintre doua monede este influentat de cererea pentru acele monede, dar si de asteptarile detinatorilor de moneda cu privire la aprecierea sau deprecierea monedei pe care o detin, asteptari care se formeaza in functie de anumite evolutii economice (cresterea exporturilor, cresterea cererii de anumite materii prime etc.).Pe piata interna cursul de schimb este influentat de cerere si oferta, dar si de asteptarile investitorilor. De exemplu o casa valutara din Romania (cea mai apropiata de casa ta) care nu are o cantitate prea mare de euro, poate sa ofere un curs foarte bun la cumpararea de euro, in paralel cu un curs total neatractiv pentru vanzarea de euro (in ideea de a-si reface stocul de euro), tocmai in ideea ca dispune de indeajuns de multi lei si doreste sa creasca volumul de euro, afectat de faptul ca a vandut foarte multi euro in trecut.Acesta este si motivul pentru care, in fiecare zi poate fi o alta casa de schimb cea mai buna din piata. In plus, fiecare casa de schimb valutar poate sa aleaga sa faca profit dintr-un curs de schimb cu diferente mai mici intre vanzare si cumparare, dar cu un volum mai mare de clienti, atrasi de oferta mai avantajoasa.Astfel, casele de schimb valutar bancare nu risca sa ofere cursuri foarte atractive, deoarece au clienti "captivi": firmele cu conturi la ele, de exemplu, care sunt obligate sa deruleze tranzactiile doar prin conturi bancare. De aceea, atunci cand facem multe tranzactii cu valuta, cursurile medii de schimb practicate de o banca pot fi un criteriu de alegere a celei cu care vom colabora.Ca sa aflam aceste cursuri medii fie urmarim o perioada de timp cursurile de schimb ale unor agentii bancare aflate in apropierea sediului companiei, fie apelam la o serie de website-uri specializate in furnizarea cursurilor valutare ale bancilor. Dar sa nu uitam ca in astfel de cazuri, cand tranzactiile valutare implica sume mari sau sunt numeroase, si bancile negociaza cu clientiii cursul de schimb oferit.Cele mai cautate valute de pe piata valutara romaneasca sunt euro si dolarul. Bancile si casele de schimb valutar au obligatia sa ofere cotatii pentru valutele care sunt cotate si de BNR: Dolarul australian AUD, Leva bulgareasca BGN, Dolarul canadian CAD, Francul elvetian CHF, Coroana ceha CZK, Coroana daneza DKK, Lira egipteana EGP, Euro EUR, Lira sterlina GBP, Forinti maghiari HUF, Yeni japonezi JPY, Leul moldovenesc MDL, Coroana norvegiana NOK, Zlotul polonez PLN, Rubla ruseasca RUB, Coroana suedeza SEK, Lira turceasca TRY, Dolarul american USD, Randul sud-african ZAR, Realul brazilian BRL, Renminbi-ul (yuanul) chinezesc CNY, Rupia indiana INR, Woni sud-coreeni KRW, Peso-ul mexican MXN, Dolarul neo-zeelandez NZD, Dinarul sarbesc RSD, Hryvna ucraineana UAH, Dirhamul Emiratelor Arabe AED, Kuna croata HRK, Bahtul thailandez THB precum si moneda de cont (nu are forma fizica) DST. In plus, cei interesati de tranzactii afla cat valoreaza gramul de aur XAU, pentru ca BNR coteaza si acest metal pretios.