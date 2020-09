Din cauza ca nu si-a achitat ratele conform contractului, sotia din scenariul nostru este raportata la Biroul de Credit, iar acest lucru face aproape imposibila accesarea unui alt imprumut.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, ce optiuni aveti in cuplu daca vreti un credit pentru o casa, iar unul dintre voi este raportat la Biroul de Credit.In primul rand, trebuie sa stii ca impreuna nu puteti lua un credit. In schimb, sotul poate accesa, singur, un credit imobiliar, dar numai la anumite banci. In Romania exista banci care iau in considerare doar istoricul celui care face creditul.La Biroul de Credit exista doua tipuri de raportari, date pozitive (orice credit acordat unei persoane fizice, indiferent de valoare) si date negative (restante mai mari de 30 de lei si cu intarzieri mai mari de 30 de zile).Consecinte pentru raportarile negative: Iei mai greu alte credite. Dar asta depinde de politica fiecarei banci/IFN. Unele banci nu accepta o raportare negativa, in timp ce la altele depinde de cat de mare a fost intarzierea sau cat timp a trecut de la ea.Potrivit expertilor bancari, dupa scadenta, toate bancile au cateva zile pana raporteaza (30 sau 45 zile), iar in aceasta perioada incearca sa te contacteze ca sa afle daca ai o problema si daca puteti gasi impreuna o solutie. Daca acest lucru nu este posibil, atunci se produce raportarea.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Credit cu dobanda fixa sau variabila? Calculele pe care trebuie sa ti le faciCum sa economisesti bani in mod eficient. Un pont "traditional"Cum sa nu folosesti cardul de credit. Patru greseli majore pe care esti tentat sa le faci ...citeste mai departe despre " Pot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? " pe Ziare.com