Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, care venituri iti sunt protejate de poprire.Trecand peste acest aspect, nu toate veniturile pe care o persoana le incaseaza sunt eligibile pentru poprire in cazul in care a intrat in dificultate de plata catre o banca sau catre stat. Din capul locului, trebuie sa stii ca nu ti se poate retine mai mult de jumatate din salariu, indiferent de numarul de datorii si valoarea acestora.Daca ai datorie la stat si la banca, cele doua nu iti vor opri fiecare cate 33%, asa cum se face in cazul in care ai o singura datorie, ci se ridica pragul la 50% si fiecare primeste cate 25%.Dar, pe aceste venituri este ILEGAL sa se puna poprire:* alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii;* ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav;* ajutoarele de maternitate;* ajutorul de deces;* bursele de studii acordate de stat* diurnele;* alte indemnizatii speciale stabilite prin lege.Sunt foarte multe persoane care se plang ca le este pusa poprirea pe contul in care intra alocatia copilului. Daca este asa, mergeti la banca si clarificati problema. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:De ce sa tii cont cand retragi sume mari din cont sau depozitEconomisirea in euro: ce alegem, titluri de stat sau depozite bancare?La ce dobanzi trebuie sa fii atent pentru cardul de creditCe venituri iti ia in considerare banca pentru un credit ...citeste mai departe despre " Pe ce venituri nu se poate pune poprire " pe Ziare.com