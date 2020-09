Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, cum sa economisesti pentru "zile negre".Economisirea banilor, in fiecare luna, nu este neaparat pentru a mai putea achizitiona un bun personal, cat este pentru a avea disponibila o anumita suma atunci cand apare o situatie neprevazuta.Astfel ca, la un salariu de 3.000 de lei, daca avem cheltuieli obligatorii de 1.500 de lei, putem pune deoparte 5-10% din banii care ne-au ramas. Prin aceasta "economisire fortata", te vei obliga sa fii si mai cumpatat cu banii pe care-i mai ai in casa. Unele banci iti ofera optiunea sa-ti retina direct din salariu o anumita suma, pe care o stabilesti tu, si sa ti-o transfere intr-un cont separat. Este o varianta mai sigura de a strange bani, fara sa fii tentat sa "intri" in ei.Ideal, pentru a sta linistit, ar fi sa poti economisi 20% din banii castigati, dupa cum recomanda expertii, dar acest grad de economisire nu vine decat cu un salariu peste medie.Revenind la exemplul nostru, 5-10% din banii ramasi dupa ce ai achitat cheltuielile lunare necesare ar insemna sa economisesti un minimum de 75-150 de lei/lunar. Iar daca te stii cumpatat, poti incerca si cu 20%, adica 300 de lei.Cert este ca, dupa un an, vei fi economisit intre 900 si 1.800 de lei, daca alegi cele mai mici procente, de 5 si 10%, sau 3.600 de lei, daca mergi pe varianta "austera" de 20% economisire.Sumele economisite sunt destul de importante si pot constitui, in cativa ani, fie un avans pentru un credit ipotecar, fie pentru o modernizare a casei sau pentru inlocuirea electrocasnicelor vechi. Asta daca nu apare o urgenta financiara, adica scopul initial pentru care ai economisit acesti bani.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank. ...citeste mai departe despre " Ponturi ca sa economisesti bani. Teoria expertilor despre procentul ideal din venit pe care-l poti pune deoparte " pe Ziare.com