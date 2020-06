Paysera lanseaza IBAN-urile in lei, in parteneriat cu Libra Internet Bank

Clientii Paysera pot obtine IBAN-ul romanesc fara nicio deplasare la banca, 100% online. Contul va avea zero comision lunar de administrare si va fi insotit si de celelalte facilitati oferite de Paysera clientilor sai."Pe langa IBAN-ul in Lei, clientii nostri vor primi automat IBAN si in Euro si, la cerere, pot avea unul in Leva, toate oferite gratuit. Printre alte facilitati ale conturilor Paysera, amintesc notificarile in timp real in privinta tranzactiilor efectuate sau posibilitatea de a efectua transferuri instant de bani intr-un alt cont Paysera, fara niciun comision, 24/7/365", a declarat Daniel Turbatu, Country Manager Paysera Romania."Serviciile financiare digitale au devenit o normalitate globala, mai degraba decat o exceptie. Ultimele luni au aratat si mai mult importanta serviciilor digitale, deoarece au contribuit la ameliorarea impactului coronavirusului asupra IMM-urilor. Apreciem oportunitatea de a face parte din digitalizarea Romaniei si de a oferi posibilitatea IMM-urilor de a deschide un IBAN local online, in doar cativa pasi simpli. Multumita partenerilor nostri din Romania, Paysera devine primul Fintech care permite IMM-urilor romanesti sa deschida un IBAN in lei online", a declarat Vytenis Morkunas, CEO al Paysera."Banca noastra este un partener important pentru fintech-uri de succes. Libra Internet Bank a avut dintotdeauna o abordare moderna a fenomenului bancar, iar parteneriatele digitale sunt parte integranta a strategiei noastre de business", a declarat Emil Bituleanu, Director General al Libra Internet Bank.IBAN-ul in lei este primul dintre Serviciile importante lansate in acest an de Paysera pe piata din Romania.Foarte curand, fintech-ul va lansa Serviciul de Initiere Plati care presupune - pentru magazinele online ce vor implementa acest Serviciu - incasarea sumelor aferente vanzarilor direct din Internet Banking-ul cumparatorului.