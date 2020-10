Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa iti faci viata mai usoara cu o singura operatiune bancara.Aceasta operatiune este una automata si o setezi, la inceput, pentru date si sume care se pliaza pe nevoile tale. In general, Standing order este folosita pentru alimentarea planurilor de economii, dar nu este o operatiune exclusiva a acestor produse bancare.Asa ca, daca ai de platit rate fixe pentru un credit, pentru un leasing sau chiar o chirie, atunci poti apela la operatiunea Standing order, pentru a face platile necesare fara sa mai pierzi tu timp.Daca vrei sa beneficiezi de serviciul Standing order, va trebui sa mergi la banca pentru a incheia un protocol pentru fiecare beneficiar cu care vrei sa folosesti operatiunea.Astfel, vei semna un contract prin care mandatezi banca sa execute, la date fixe, sumele stabilite in prealabil de comun acord, prin ordine de plata in favoarea beneficiarilor.De asemenea, vei fi obligat sa alimentezi contul astfel incat, atunci cand vine scadenta pentru executarea ordinelor, banca sa aiba banii necesari pentru a face platile. Asa, fara sa te mai deranjeze, banca va face periodic platile pe care le-ai dispus, acestea urmand sa apara pe extrasul de cont.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Operatiunea bancara care iti face platile fara sa iti mai ocupi tu timpul cu ele " pe Ziare.com