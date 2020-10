Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara,, obligatiile pe care clientul trebuie sa le respecte in relatia cu banca.Una dintre cele mai importante obligatii ale clientului este de a se informa cu privire la toate caracteristicile unui produs financiar, inainte de a lua decizia de contractare. De asemenea, una dintre cele mai ignorate obligatii de catre client este aceea de a notifica banca imediat ce au survenit modificari cu privire la adresa, locul de munca, veniturile titularului de contract/codebitor/garant.Mai mult, clientul este obligat sa comunice imediat bancii optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii, in cazul modificarilor contractuale propuse de banca.Clientul mai este obligat sa pastreze integritatea garantiilor constituite la garantarea creditului, pe toata perioada de valabilitate a contractului de credit. Nu putine sunt cazurile in care, de exemplu, cei care au "pierdut" locuinta cu care garantasera un credit, au vandalizat-o inainte de a fi evacuati.Le fel, clientul este obligat sa semnaleze, fara intarziere nejustificata, prestatorului sau de servicii de plata, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii, faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care da nastere unei plangeri.Rubrica Educatie financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cardul bancar pentru copii. Cum ii inveti pe cei mici sa cheltuiasca responsabilMotivele pentru care e bine sa economisesti prin intermediul unei pensii private facultativePot achizitiona o casa prin credit daca sotul/sotia a avut restante la banca? ...citeste mai departe despre " Obligatiile fata de banca pe care clientii "uita" ca le au " pe Ziare.com