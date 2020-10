Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce trebuie sa faci in cazul unei concilieri.Te adresezi Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Completezi o cerere de conciliere si, apoi, astepti ca expertii CSALB sa o analizeze si sa dea un verdict. Dupa ce CSALB constata ca cererea ta este conforma, va informa banca. Apoi, va trebui ca banca sa accepte concilierea. Dupa acest pas, CSALB va desemna un conciliator care, odata numit, va analiza situatia, va purta discutii si va face negocieri cu ambele parti.Dupa toate aceste discutii si negocieri, conciliatorul va propune o solutie, iar tu si banca aveti la dispozitie 15 zile pentru a o accepta sau refuza. In cazul in care ambele parti accepta solutia propusa de conciliator, aceasta are titlu executoriu si este obligatorie.In cazul concilierii, te poti retrage oricand din procedura, daca este ceva cu care nu esti de acord, mai ales ca aceasta procedura este una flexibila. In cazul in care te intrebi cat te costa aceasta procedura, trebuie sa stii ca ea este una gratuita pentru tine, consumator. Solutionarea este una mult mai rapida decat in instanta. Aici dureaza maximum 90 de zile, fata de cativa ani cat ar putea dura un proces cu banca. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " Nu te mai intelegi cu banca? O solutie pe care o poti aplica pentru a remedia situatia " pe Ziare.com