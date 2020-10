Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa pui deoparte bani pe care sa-i ai la nevoie.Spun asta si iti dau exemplul personal. In fiecare an, inainte de Craciun, am aceeasi problema: prea multe cadouri de facut si prea putini bani. Asa ca in ultimii 2-3 ani, am dezvoltat o metoda simpla de a strange banii de care am nevoie.De fiecare data cand ma intorc de la cumparaturi, pun intr-o cutie de metal restul de bani. Fie care este vorba de marunt de 10 sau 50 de bani sau bancnote de un leu, de la 1 ianuarie pana pe 15 decembrie pun totul acolo. Recunosc, din cand in cand mai "arunc" si cate o bancnota de 5 lei, dar asta doar la salariu.De cand am inceput sa fac acest lucru, am reusit sa strang, in medie, pana la 1.000 de lei. Nu este mult, dar imi acopera o nevoie care apare in fiecare an. In felul acesta reduc semnificativ povara financiara de dinaintea Sarbatorilor de Iarna.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Cum sa scapi cat mai ieftin folosind cardul de creditLucruri mai putin stiute despre planul de economii, produsul bancar care te forteaza sa strangi baniDe ce nu este bine sa iti cumperi o casa acum, dar e bine sa o cauti ...citeste mai departe despre " Metoda extrem de simpla de a economisi bani pentru cheltuieli previzibile " pe Ziare.com