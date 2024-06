Legislatia bancara se schimba, imprumuturile se ieftinesc

Dobanzi si comisioane mai mici, birocratie mai putina si servicii de mai buna calitateAsa arata viitorul creditului ipotecar in ochii bancherilor. Schimbarile ar putea veni o data cu modificarea legislatiei pietei ipotecare. Vestea proasta este, insa, ca mai avem de asteptat, cel putin un an, pana cand imprumuturile pentru locuinte vor fi mai ieftine, iar accesul la astfel de credite va fi mai lejer.

Reglementarea pietei ipotecare inseamna aparitia unor banci specializate, care sa se adapteze mai usor cerintelor clientilor. Totodata,institutiile care acorda credite ipotecare vor avea acces la mai multe surse de finantare. Din momentul in care aceste banci vor avea mai multi bani de imprumutat pentru clienti, sunt asteptate si schimbari importante pe piata creditului pentru locuinte.

Bancile deja specializate pe acest tip de imprumut spun, insa, ca normele impuse de Banca Nationala pentru limitarea creditului isi spun cuvantul.

Este vorba despre avansul perceput, de 25 la suta, dar si de venitul solicitantului imprumutului, care trebuie sa fie destul de mare. Ca sa vina in sprijinul clientilor insa, bancile vor accepta, de acum incolo, si ipoteci pe bunurile viitoare, adica pe constructiile care urmeaza sa fie ridicate cu banii obtinuti din creditul ipotecar. in plus, noua legislatie permite si strainilor sa contracteze credite ipotecare in Romania.

Realitatea TV

Investmania - cea mai rapida cale de a invata sa joci la Bursa.

Ads