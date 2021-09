Jurnal de client la KRUK. De la datornic la bun platnic

Numerosi oameni cu datorii au invatat, cat timp au fost clienti KRUK, ca saltul pe care l-au facut de la statutul de datornic la cel de bun platnic fara datorii nu a presupus eforturi supraomenesti. Agentii KRUK le-au fost alaturi in toata perioada de rambursare a datoriei, ajutandu-i inclusiv cu informatii despre cat de important este sa economiseasca.

Cum ajuta economisirea in procesul de plata al datoriilor

Economisirea reprezinta o decizie foarte importanta, fiind un factor esential in plata datoriilor. Din cauza unei educatii financiare precare, multi nu fac diferenta intre nevoi si dorinte, motiv pentru care este important sa se clarificeacesti termeni.

Nevoile sunt acele lucruri de baza care nu pot fi amanate sau eliminate: hrana, produse de ingrijire, intretinerelocuinta etc. In schimb, dorintele se transpun in lucruri pe care oamenii le vor, pentru a-si satisface anumite placeri, dar care nu sunt neaparat necesare. In concluzie, nevoile nu pot sa astepte, pe canddorintele da. Din banii economisiti cu o parte din dorinte se pot plati ratele in contul datoriei existente.

Facand economii si fiind deschisi la comunicarea cu agentii KRUK Romania SRL, numerosiclientireusesc sa ajunga mai repede la ziua fara datorii.

Cum isi ajuta compania KRUK concret clientii

KRUK se afla pe piata din Romania din 2007. De atunci si pana acum, compania a ajutat numeroase persoane sa scape de datorii.

Cauzele din care se acumuleaza datorii sunt destul de variate: pierderea locului de munca, probleme de sanatatepr, cheltuieli neprevazute si chiar fluctuatii valutare. In unele situatii, cauza poate fi legata de o supraevaluare in ceea ce privestepotentialul si gradul de suportare a ratelor, acestea devenind in multe cazuri imposibil de achitat.

Pentru a ajunge la o situatie mai buna, este important ca datornicii sa-si doreasca sa gaseasca o solutie, iar contactarea unui reprezentant KRUK este una dintre acestea. Impreuna cu un agent al companiei, cu care sa vorbeasca deschis despre problemele cu care se confrunta, clientul va gasi o varianta la indemana, care sa respecte situatiile legate de venituri si cheltuieli. Conditiile de achitare a datoriilor vor fi stabilite de comun acord, respectandu-se potentialul financiar al clientilor.

Rezolvarea problemei datoriilor se face fara stres inutil si fara cheltuieli extra care sa acopere proceduri judiciare sau de executare a datoriei. Oricarui datornic i se ofera in acest mod sansa de a-si achitarestantele in ritmul sau.

Ce avantaje ofera platforma www.e-kruk.ro

Pe platforma www.e-kruk.ro sunt oferite solutii pentru toticlientii, acestiaputandu-si esalona respectivele datorii la KRUK in rate lunare, semnand online un Angajament de plata. Pentru a beneficia de toate acestea, clientii cu datorii gestionate de KRUK trebuie sa-si creeze un cont pe platforma, pentru a-si alege rata care se potriveste cu situatia lor financiara.

In platforma, clientii au acces si la toate informatiile legate de datoriile acumulate, pe care pot alege sa le plateasca online cu un card de debit, intr-un mod rapid si confortabil. Orice client cu un cont eKRUK isi poate actualiza datele de contact si poate citi diverse informatii utile. In plus, pot lua legatura cu un reprezentant KRUK - pe chat, prin functia de reapelare, la adresa de e-mail sau sunand la numar de telefon afisatpe site-, pentru a primi raspunsuri la intrebarile care ii apasa.

Concluzia este cadatoriile se pot stinge in ritmul dorit de clienti,, iar statutul de datornic poate fi schimbat cu acela de bun platnic, fara datorii.

