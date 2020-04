ING Bank anunta ce au de facut clientii pentru amanarea ratelor

Astfel, schema de sprijin anuntata de ING Bank pentru clientii sai in data de 17 martie va fi inlocuita de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020, care prevaleaza si care prevede conditii mai favorabile clientilor.Printre conditiile instituite prin acest act normativ se numara o aplicabilitate mai larga, acoperind toate categoriile de clienti, posibilitatea de a amana plata ratelor si/ sau dobanzilor pe o perioada aleasa de debitori de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, precum si un proces simplificat de acceptare a noilor conditii contractuale, fara intocmirea de acte aditionale si fara necesitatea deplasarii la sediul bancii.Clientii pot afla toate informatiile referitoare la activitatea bancii, actualizate in timp real, precum masurile de sprijin, normele de aplicare si conditiile de eligibilitate potrivit OUG 37/2020, recomandarile bancii sau donatiile care se pot face in Home'Bank pentru diminuarea efectelor COVID-19 la https://ing.ro/lp/informatii-utile-coronavirus Clientii care doresc sa beneficieze de amanarea ratelor aferente creditului, fie ca este vorba despre un credit de nevoi personale sau unul garantat cu ipoteca, trebuie sa completeze formularul care se regaseste pe site-ul INGPentru clientii care au solicitat deja amanarea ratelor prin solutia oferita de ING (de pana la doua luni), acestia vor fi migrati pe noua optiune, conform OUG 37/2020, aceasta fiind mai favorabila, cu o perioada de pana la 9 luni de amanare a obligatiilor de plata, dar si un proces de obtinere simplificat, fiind necesara doar notificarea clientilor.De asemenea, ne dorim sa asiguram accesul unitar tuturor clientilor la oferta prevazuta de cadrul legal, respectiv OUG 37/2020.Clientii pot trimite solicitarea de amanare continand toate informatiile din formular si prin e-mail la contact@ing.ro, prin telefon la 031 406 2464 sau prin scrisoare pe adresa ING Bank, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti.Clientii ING Bank vor fi contactati in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarii cu un raspuns.In contextul noilor reglementari legale, ING Bank va raspunde solicitarilor privind cererile de amanare la plata a creditelor, pentru fiecare caz in parte.Clientii pot solicita amanarea obligatiilor de plata scadente reprezentand credit, dobanzi si comisioane pentru o perioada de la 1 la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.In perioada de amanare la plata se va calcula dobanda, conform prevederilor contractelor de credit.Aceasta va fi achitata dupa perioada de amanare la plata, prin capitalizarea dobanzii aferente perioadei de amanare, respectiv adaugarea dobanzii astfel acumulate la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare si esalonarea pana la noua maturitate, prin recalcularea obligatiilor de plata lunare.Perioada de creditare se va putea extinde cu perioada de amanare la plata.Clientii care doresc sa apeleze la suspendarea platii ratelor la creditul/ creditele acordate de ING Bank in baza OUG 37/2020, pot descarca si completa formularul care se regaseste pe site-ul bancii AICI si pot trimite solicitarea pana la data de 14 mai 2020 Managerului de Relatie, sau la adresa de e-mail AmanareRatePJ@ing.com , adresa dedicata pentru IMM-uri si micro-intreprinderi.Clientii care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate conform Ordonantei, pot contacta banca pentru gasirea unei solutii optime de restructurare.