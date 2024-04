Girantul: numai obligatii, nici un drept

Cunoasterea responsabilitatilor pe care le are un girant il poate scuti pe acesta de multe neplaceri.Gasirea unui girant inlesneste accesul la un credit, atunci cand veniturile pe care le obtineti nu sunt suficiente. Acest lucru nu este insa deloc simplu, tinand cont de faptul ca persoana care va gireaza are in primul rand obligatii, iar drepturi aproape deloc. Girantul trebuie sa execute obligatia pe care debitorul principal o are fata de banca (rambursare imprumut, plata dobanzi, comisioane, speze etc.), in cazul in care debitorul principal nu plateste, indiferent pentru ce motive. Altfel, este supus executarii silite. Aceasta masura se ia, totusi, dupa executarea silita a debitorului principal in limita creantelor bancare ramase nerecuperate. In unele cazuri, girantului i se cere sa semneze o declaratie prin care renunta la beneficiul diviziunii si/sau al discutiunii. Altfel spus, el va putea fi obligat la plata (prin executare silita sau nu) obligatiilor pe care imprumutatul le are fata de banca, chiar inaintea debitorului principal (a celui imprumutat).

Banii jos, toti o data!

Deci, chiar daca imprumutatul garanteaza creditul cu un bun mobil sau imobil (masina, casa), banca va putea sa ceara girantului sa efectueze in locul titularului plata obligatiilor acestuia. Ceea ce este insa mai dramatic este faptul ca girantul poate fi obligat de catre banca sa plateasca toata suma o data. Spre exemplu, daca cineva a contractat un credit de 10.000 de euro, iar dupa doi ani a incetat platile, in timpul respectiv rambursand aproximativ 2.000 euro, pentru cei 8.000 euro ramasi, plus dobanzile si alte comisioane aferente, banca se poate intoarce impotriva girantului cerandu-i plata pe loc a celor 8.000 euro, plus dobanzile si comisioanele aferente. O data ce un credit intra in "suferinta", el este declarat restant si scadent, contractul de credit initial fiind investit cu formula executorie. El devine astfel titlu, ceea ce inseamna ca nu mai este posibila o reluare a platii ratelor. In ceea ce priveste plata integrala a sumei restante de catre girant exista totusi posibilitatea incheierii unei intelegeri cu banca, prin care girantul continua plata ratelor imprumutatului, la termenele stabilite in momentul incheierii contractului de credit. Aceasta solutie nu poate fi insa impusa bancii de catre girant, alegerea solutiei finale ramanand la latitudinea institutiei de credit.

Rambursarea unui credit bancar poate fi garantata de mai multi giranti, caz in care acestia raspund solidar pentru plata sumelor datorate. In acest sens, in cuprinsul contractelor de credit exista clauze conform carora girantii renunta la beneficiul acordat de legea civila, conform careia pot cere bancii sa divida suma de plata, urmarind pe fiecare pentru partea care ii revine. Conform legii, girantul nu poate fi obligat sa plateasca o suma mai mare decat jumatate din veniturile pe care le are.

Riscurile girantului

Trebuie sa execute obligatia pe care debitorul principal din contractul de credit o are fata de banca (rambursare imprumut, plata dobanzi, comisioane, speze etc.).

Poate fi obligat la plata prin executare silita a obligatiilor pe care imprumutatul le are fata de banca, chiar inaintea debitorului principal (daca a semnat o declaratie prin care renunta la beneficiul diviziunii si/sau al discutiunii).

Poate fi obligat de catre banca sa plateasca toata suma o data. O data ce un credit intra in "suferinta", el este declarat restant si scadent si nu mai este posibila o reluare a platii ratelor.

