factory by RAIFFEISEN BANK – 5 ani de când banca sprijină antreprenorii la început de drum

In cei 5 ani de cand Raiffeisen Bank sprijina antreprenorii la inceput de drum prin programul de finantare factory, peste 1000 idei de business au fost inscrise in competitie, iar peste 300 dintre acestea au primit sprijin financiar in valoare totala de aproape 12 milioane de euro. Impreuna, specialistii din fabrica de idei, alaturi de antreprenori, si-au suflecat manecile si au lucrat la fiecare idee sau business pentru a le duce la nivelul urmator.

Prin factory, Raiffeisen Bank a construit si a consolidat de-a lungul timpului un ecosistem de oportunitati pentru antreprenorii din program, oferind de la acces la finantari de 50.000 euro pentru afacerile lor, la ore de educatie antreprenoriala in Startup Studio by Factory, pana la strategii de scalare personalizate si finantari in factory GROW pentru companiile care vor sa creasca accelerat.

In tot acest timp, in jurul factory s-a format si consolidat o comunitate dinamica, puternica si inovatoare, care schimba in fiecare zi mediul de business din Romania. Sute de antreprenori au primit finantarea care le-a dus afacerile la nivelul urmator si care le-a oferit sansa unui start rapid si sanatos in business.

In editia a treia a fabricii de idei, Razvan Idicel a convins echipa factory ca visul lui merita sa fie sprijinit. Astfel, deliciile traditionale au devenit marca #madeinfactory si au prins avant pe piata din Romania.

"Colaborarea cu Raiffeisen Bank a inceput prin participarea noastra la programul factory, dezvoltandu-se treptat intr-un parteneriat bazat pe deschidere, incredere si profesionalism. Dincolo de nume si brand, pentru noi cel mai important in alegerea unui partener este sa existe chimie cu oamenii alaturi de care lucram si sa ne ofere certitudinea ca sunt alaturi de noi si la bine si la greu, dar si ca putem construi lucruri impreuna pe termen lung. Inca de la inceput, echipa factory a fost preocupata sa ne sprijine cu tot ce a fost nevoie, aratandu-ne ca sunt determinati sa sustina micii antreprenori romani. factory este un program antreprenorial bine gandit, care ne-a ajutat sa ne crestem rapid afacerea intr-o perioada scurta si sa ne optimizam cashflow-ul. In plus, pe langa finantare, am beneficiat si de consultanta de specialitate astfel incat sa putem creste sustenabil. Au trecut mai bine de doi ani de cand facem parte din comunitatea factory si nu pot decat sa indemn toti antreprenorii la inceput de drum sa aplice in program si sa se lase ghidati de echipa factory in calatoria lor" - spune Razvan Rusu, antreprenorul afacerii Razvan Idicel.

Din dorinta de a juca un rol cat mai important pentru mediul antreprenorial romanesc, Raiffeisen Bank a dezvoltat constant programul factory, adaugand componente noi care sa raspunda nevoilor antreprenorilor. Astfel, in 2021 a fost lansat Startup Studio by Factory, componenta de educatie antreprenoriala a programului factory. In Startup Studio by Factory, antreprenorii la inceput de drum beneficiaza de indrumare si mentorat, pentru a putea sa lanseze produse si servicii inovatoare in piata. Cele mai creative idei de business sunt analizate si dezbatute alaturi de experti in business si antreprenori de succes, pentru a avea sanse de reusita mai mari in atragerea de finantare, clienti si investitori.

In 2022 a fost lansat si factory GROW, primul modul de scalare a afacerilor din Romania. Modulul sprijina antreprenorii, printr-o strategie de scalare personalizata si accesul la un credit sa isi propulseze afacerile pe alte piete, sa isi extinda modelul de business sau sa inoveze. factory GROW este dedicat antreprenorilor care au deja un model de business validat de piata si un plan clar de dezvoltare a afacerii. Astfel, Raiffeisen Bank ofera companiilor oportunitatea de a creste accelerat, cu o strategie personalizata de scalare, potrivita nevoilor de business.

Dupa 5 ani de factory by RAIFFEISEN BANK, banca a demonstrat ca isi poate asuma rolul de a sprijini startup-urile. La randul lor, aceste companii au probat ca daca beneficiaza de resursele si sprijinul necesar, pot genera un impact pozitiv consistent.

