Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Banii tai, care sunt principalele avantaje ale celor doua produse.Atat statul, cat si bancile ofera dobanzi atragatoare doar daca tii banii pe termen lung in cele doua produse de investitie. In momentul de fata, bancile nu mai au nevoie de lichiditate (adica bani pe care sa-i faca sa circule) si, din acest motiv, bonificatiile pe care le ofera la economii sunt destul de mici, unele chiar sub rata inflatiei.Astfel ca, in momentul de fata, poate vei gasi o banca atat de darnica incat sa iti ofere un depozit cu o dobanda de 3,5% pe an, asta in cazul in care alegi sa-i tii acolo trei ani, cel putin. Asta inseamna ca, dupa cei trei ani, vei scoate banii cu un profit de aproape 10%.In cazul titlurilor de stat, pentru ca vistieria statului este cam goala, in momentul de fata, iar guvernul este fortat sa se imprumute, acesta scoate la vanzare titluri de stat. Fie ca vorbim despre titluri de stat Fidelis sau Tezaur, dobanzile ajung undeva la 4,5% pe an, daca achizitionezi titlurile de stat cu o maturitate de 5 ani. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoase ...citeste mai departe despre " Economisire prin depozit sau prin titluri de stat. Care sunt avantajele " pe Ziare.com