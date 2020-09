Depozitul bancar. Lucruri esentiale de care trebuie sa tii cont atunci cand iti lasi economiile pe mana bancii

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cateva lucruri importante de care sa tii seama atunci cand cauti un mod de economisire eficient al banilor pe care-i detii.Ai fi tentat sa spui ca bonificatia pe care ti-o ofera banca este cel mai important aspect de care sa tii cont. Si, partial, ai dreptate. Dar degeaba dobanda depozitului este mare, daca acesta vine si cu comisioane care-ti anuleaza o parte din acea dobanda generoasa.Astfel ca, daca te-ai interesat de dobanda oferita si aceasta ti-a captat atentia, atunci ar trebui sa te interesezi si de comisioanele percepute de banca pentru serviciile aferente acestui produs. Pentru inceput, intereseaza-te daca exista comisioane pentru deschiderea sau inchiderea contului.Exemplu: daca ai depus 1.000 de lei, la o dobanda de 3%, iar pentru deschiderea si inchiderea contului banca iti percepe cate 5 lei, si poate (desi este putin probabil) mai are si un comision de retragere.Sa facem calculul! La 1.000 de lei depusi, la scadenta ar trebui sa ridici 1.030 de lei, avand in vedere dobanda de 3%. Adica, ai un profit brut de 30 de lei, dupa un an. Dintre acestia, 3 lei sunt retinuti pentru impozitul pe profit de 10%. Apoi, mai scazi si cei 10 lei pentru deschiderea si inchiderea contului si ramai cu 17 lei, profit net. Asta daca nu ai si comision de retragere. De obicei, comisionul de retragere se percepe daca nu scoti banii la data la care te-ai inteles cu banca.Banca poate percepe comision de retragere diferit, daca scoti banii de la ghiseu, decat daca ti-i transferi intr-un cont. Daca banca are comision, atunci trebuie sa te interesezi si care este cea mai ieftina metoda de retragere a banilor. Intreaba si daca exista comision de desfiintare a depozitului. Cu cat ii pui mai multe intrebari ofiterului bancar, cu atat ai mai multe sanse sa nu ai surprize neplacute la maturitatea depozitului. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai. ...citeste mai departe despre " Depozitul bancar. Lucruri esentiale de care trebuie sa tii cont atunci cand iti lasi economiile pe mana bancii " pe Ziare.com