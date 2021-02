Deciziile pe care sa le iei atunci cand vremurile sunt incerte din punct de vedere financiar

In primul rand, ar trebui sa iti analizezi cheltuielile lunare pentru a-ti da seama cum iti afecteaza acest aspect bugetul. Mai ales in vremurile actuale, cand foarte multe industrii au fost afectate si s-au impus reduceri salariale sau chiar concedieri. De aceea, daca si tu te afli in aceeasi situatie, iar veniturile tale au scazut, trebuie sa iti adaptezi bugetul la contextul de fata. Incearca sa achizitionezi doar lucruri cu adevarat necesare, care iti faciliteaza viata de zi cu zi. De exemplu, in loc sa folosesti masina personala pentru a te deplasa la locul de munca, poti apela la mijloacele de transport in comun, pentru a face economii. Cu cat vei fi mai cumpatat din punct de vedere financiar, cu atat riscul de a ramane fara bani va scadea.Vremea banului tinut la saltea a trecut. In primul rand, pentru siguranta acestora. Pentru ca odata ce detii o suma mare de bani si o pastrezi in propria locuinta, e posibil ca aceasta sa fie sustrasa sau sa dispara in urma unei calamitati, precum un incendiu. De aceea, trebuie sa ai grija de economiile tale si sa le folosesti in favoarea ta. De exemplu, in acest caz, poti obtine profit cu ajutorul unor, pe care le poti deschide online. Mai precis, banii tai vor ramane in siguranta, in timp ce vei beneficia de o dobanda, odata cu depunerea sumei in acel depozit.Chiar si cand vremurile sunt sumbre in domeniul de business, mereu se vor gasi persoane potente financiar care vor dori sa speculeze o oportunitate de afaceri. De aceea, daca ai o idee de business care crezi ca va da roade si va avea succes, dar nu ai suficienti bani pentru a o pune pe picioare, cauta investitiori dispusi sa isi asume un risc. Cu siguranta, vei avea nevoie de un plan de afaceri riguros, intocmit in prealabil, pentru a ii convinge sa investeasca in ideea ta de afaceri. Studiaza piata foarte bine, cauta o oportunitate, stabileste-ti bugetul de care vei avea nevoie, gandeste-te la potentialii clienti si la serviciile pe care le vei presta. Apoi, ia legatura cu antreprenori de succes care te pot ajuta sa iti indeplinesti visul, de a deveni propriul sef.Mai precis, in cazul in care esti proprietarul unei locuinte, o poti inchiria, pentru a iti mari veniturile lunare. De exemplu, daca locuiesti intr-un apartament cu trei camere, te poti muta intr-o garsoniera. La fel, daca detii o casa, o poti inchiria pentru a te muta intr-o locuinta multa mai mica, la o chirie decenta, iar astfel vei pune bani deoparte. De asemenea, daca iti desfasori activitatea profesionala la domiciliu, pentru a nu mai cheltui banii pe chirie, te poti muta provizoriu cu parintii sau sa apelezi la alte rude.In perioade de criza financiara, conteaza sa iesi la liman din punct de vedere economic, acesta fiind principalul tau scop. De aceea, trebuie sa faci unele sacrificii. Chiar daca acele bunuri au atat valoare sentimentala, cat si materiala, nu uita ca stilul tau de viata primeaza. Astfel, vei evita anumite neplaceri, precum posibilitatea de a fi executat silit din cauza faptului ca nu ti-ai platit o anumita rata sau cea de a fi nevoit sa faci imprumuturi care te vor adanci in datorii. De aceea, o solutie potrivita ar fi sa renunti la anumite bunuri de valoare, pentru a fi sigur ca nu vei intra intr-un colaps financiar. Atat timp cat acele obiecte nu au un rol esential pentru tine, fara de care nu iti poti desfasura viata, poti renunta la ele numaidecat.