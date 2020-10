Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum platesti cat mai putin bancii pentru un credit.Sa luam cu titlul de exemplu un credit de 15.000 de euro la o dobanda de 8%. In functie de perioada pe care iei un astfel de imprumut, la final vei fi platit mai mult sau mai putin.Daca iei acest credit pe 3 ani, atunci rata pe care o vei plati va fi de 470 de euro, iar la final veti fi platit 16.900 de euro. Adica, dupa 36 de luni costurile totale ale creditului s-au ridicat la 1.900 de euro.In schimb, daca alegi o rata pe 310 euro, pe 5 ani, atunci costurile cu creditul se vor ridica la 3.600 de euro, iar acest lucru inseamna ca ai returnat bancii 18.600 de euro.Daca micsoram si mai mult rata si intindem creditul pe 10 ani, atunci vei plati cel mai scump credit dintre cele 3 variante. La o rata de 180 de euro, pe 10 ani, inseamna ca vei da inapoi bancii o suma de 21.600 de euro, adica vei avea la credit costuri totale de 5.600 de euro.Cu cat rata este mai mare si perioada de returnare a banilor este mai mica, cu atat costurile creditului sunt mai mici. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " De ce rata mai mare inseamna mai putini bani dati bancii " pe Ziare.com