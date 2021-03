Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum poti trimite bani prin ATM.In primul rand, trebuie sa detii un card Mastercard pentru a putea trimite si primi prin intermediul ATM-ului sume de bani catre/de la alti posesori de carduri Mastercard sau Maestro, emise in tara si strainatate de banci inrolate in serviciul MoneySend.Pentru a face un transfer de bani, posesorii de carduri au nevoie doar de numarul cardului aferent persoanei care primeste banii.Astfel, nu este necesara completarea de formulare, aveti comision zero pentru operatiunea de primire a banilor la ATM-uri, iar serviciul este disponibil national (la peste 1.200 de bancomate) si international.Tarile catre care se pot trimite bani prin serviciul MoneySend: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Georgia, Ungaria, Israel, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, Polonia, Federatia Rusa, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia si Ucraina.Comisioane reduse la trimiterea banilor:* trimiteri nationale: 1 leu + 0,1%* trimiteri internationale: 6,75 lei pentru sume de pana la 800 lei inclusiv si 1,5% din suma trimisa pentru sume de peste 800 lei. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:La ce sa fii atent cand iti alegi fondul de pensiiBanca sau casa de schimb? Unde gasesti cel mai bun curs valutarDepozitele in criptomonede, faci bani nefacand nimicPe ce venituri nu se poate pune poprire ...citeste mai departe despre " Cum trimiti bani rudelor si prietenilor de la ATM " pe Ziare.com