Semnele clare prin care iti dai seama ca ai putea fi victima unei fraude bancare

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce sa fii atent atunci cand suspectezi ca ai putea fi victima unei fraude de tip phishing.Trebuie sa stii ca banca nu iti va cere niciodata, pe e-mail, datele personale. De cele mai multe ori, e-mail-ul pe care-l vei primi va avea titluri si continut menite sa-ti atraga atentia sau chiar sa te panicheze, astfel incat sa te simti fortat sa-ti dai datele.Astfel, vei putea vedea un titlu de genul: "Mesaj important - Actualizarea datelor personale". Este drept ca banca vrea sa iti actualizezi datele personale pe care ea le are in baza de date, dar pentru asta va trebui sa mergi la banca si, personal, sa rezolvi aceasta problema.Mai mult, daca mesajul vine insotit de un text prin care esti amenintat ca ti se inchide contul daca nu iti dai datele personale, atunci este sigur ca acesta este un mesaj care nu vine de la banca ta.La finalul mesajului care te ameninta ca ramai fara cont daca nu completezi datele online, cei care se ocupa cu fraude iti dau si un link. Acesta, pentru a parea cat mai credibil, copiaza, de obicei, site-ul bancii cu care tu lucrezi.Nu de putine ori, bancile din Romania au fost victime ale fraudelor de acest gen, iar printre ele si nenumarati clienti.