Cum sa nu folosesti cardul de credit. Patru greseli majore pe care esti tentat sa le faci

Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa nu procedezi atunci cand ai la indemana un card de credit.Privind prin prisma acestui lucru, iata cateva recomandari despre cum sa nu folosesti cardul de credit:1. Nu retrage bani de pe cardul de credit de la un bancomat. Aceasta operatiune vine cu dobanzi mult mai mari decat retragerile de pe cardurile obisnuite.2. Nu te limita la a plati doar suma cea mai mica impusa de banca. Aceasta este capcana in care intra majoritatea celor care folosesc un card de credit: rostogolesc, fara a fi necesar, o datorie care se acumuleaza si pe care, intr-un final, va trebui sa o achiti.3. Nu "uiti" sa platesti ratele lunare. Cardurile de credit sunt produsele bancare care au cele mai mari dobanzi penalizatoare, asa ca daca "uiti" sa platesti o luna sau doua ratele, te vei trezi apoi ca ai de achitat niste sume nu tocmai benefice pentru bugetul tau personal.4. Ai luat cardul? Nu "sparge" din prima luna tot creditul. Expertii financiari recomanda sa nu depasesti lunar mai mult de 25% din valoarea creditului pe care-l ai pe card. Asa ca ideal ar fi sa folosesti sub 10% din acea suma, asta ca sa fii cat mai linistit in privinta consumului banilor.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.