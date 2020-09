Multi ne plangem ca cheltuiam banii imediat ce-i avem pe mana. Fie ca mergeam la bacania din colt, fie ca ajungeam la magazinul de dulciuri, banii parca "se topeau" in buzunarul nostru.Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Bani tai, cum sa puneti problema in situatia economisirii la copii.Pentru a-l invata pe copil sa economiseasca, da-i acestuia o suma modica. Sa spunem 100 de lei. Bani pe care el sa-i puna intr-o cutie la care numai tu ai cheie. Pentru ca-si va tine banii acolo, in fiecare luna, pui de fata cu el cate cinci lei in plus in acea cutiuta, astfel ca, la finalul unui an, copilul va putea scoate din depozitul sau 160 de lei.Din acesti bani opresti 6 lei, pentru ca banca va trebui sa opreasca impozitul pe profit de 10%. In felul acesta, copilul va invata, intr-o mica proportie, si ceva legat de impozite si taxe.Ce-i drept, dobanda este mult mai generoasa decat gasim la orice banca, dar nu aceasta este lectia pe care trebuie sa o invete cel mic, ci economisirea.Daca va dori sa scoata banii inainte, ii poti spune ca nu va primi banii pe care i-a pus deoparte, cei 5 lei adaugati in fiecare luna. Ba mai mult, nici acea suta de lei nu o va primi intreaga, pentru ca depozitul la termen are reguli stricte. Iar din cei 100 de lei ii vei da doar 98. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Ce comisioane bancare poti intalni daca scoti bani de la ATM-urile din strainatateDepozitul bancar. Lucruri esentiale de care trebuie sa tii cont atunci cand iti lasi economiile pe mana banciiRestructurarea creditului. Momente-cheie in care te poti folosi de acest serviciu bancar ...citeste mai departe despre " Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la banca " pe Ziare.com