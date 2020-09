Metoda sigura sa economisesti banii, folosindu-te de un serviciu extrem de simplu

Ziare.com iti ofera, in cadrul rubricii Banii tai, cateva dintre cele mai "smart" optiuni de economisire a banilor."Un produs cumparat din banii tai te costa mai putin. De exemplu, sa presupunem ca vrei sa-ti renovezi casa si sa schimbi electrocasnicele. Cu banii jos, din economii, te-ar costa circa 20.000 de lei. Daca apelezi la un credit de consum pentru aceasta suma, la sfarsitul perioadei (5 ani) vei plati cu 20% mai mult (cu 5.000 de lei) - cat reprezinta dobanzile aferente creditului", spune Adina Calin, director in cadrul Directiei Produse si Servicii Bancare CEC Bank.In trecut, economiile erau pastrate in casa sau depuse in numerar, la banca. Insa, in prezent, exista servicii bancare prin care poti economisi mult mai usor, fara drumuri la banca si fara sa fie nevoie sa intri de fiecare data in aplicatia de internet sau mobile banking pentru a muta banii intre conturi."Poti seta transferuri automate din contul de salariul catre un cont de economii sau catre un depozit care permite alimentari multiple: de exemplu, 500 de lei economisiti in fiecare luna. Astfel, dupa un an de zile, vei avea in cont aproximativ 6.060 lei- din economii si dobanzi. La majoritatea bancilor din Romania, aceste servicii pot fi setate direct din aplicatiile de Internet Banking, fara deplasari la banca", mai spune experta.Sau, la unele banci, poti instrui institutia de credit sa mute in contul de economii sau in depozit sumele care depasesc un buget de cheltuieli pe care ti-l stabilesti lunar. Sa zicem ca ai un salariu de 4.000 de lei si ca ai putea sa te incadrezi in cheltuieli de 3.000 de lei lunar. Prin acest serviciu (numit sweeping/"maturare"), banca verifica zilnic soldul contului tau, iar sumele care depasesc pragul setat sunt transferate automat la economii. Aceste optiuni sunt, de obicei, atasate contului de economi sau depozitului.Potrivit datelor INS , veniturile medii lunare ale unei familii sunt de circa 5.100 de lei, in timp ce cheltuielile totale se ridica la aproximativ 4.300 de lei, deci potentialul de economisire este de 800 ...citeste mai departe despre " Metoda sigura sa economisesti banii, folosindu-te de un serviciu extrem de simplu " pe Ziare.com