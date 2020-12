Cum obtineti bani cand timpul este esential

Din pacate, cand o urgenta financiara apare in viata de zi cu zi, cei mai multi oameni sunt prinsi complet nepregatiti. Daca va regasiti in aceasta situatie, trebuie sa stiti ca nu sunteti singurii. Aproximativ sase din zece gospodarii sufera, cel putin, o urgenta financiara pe an si aproximativ o treime din familiile de romani nu are deloc economii, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) ori a unor sondaje de gen.Iar, Romania nu este o exceptie, la nivel global. Aproape 40% dintre americani ar avea probleme sa achite o cheltuiala neprevazuta de urgenta, cum ar fi o reparatie de 400 $, conform unui raport al Rezervei Federale a SUA.In aceste conditii, daca aveti nevoie de numerar rapid pentru a acoperi o cheltuiala urgenta, va trebui sa va ganditi unde sa va indreptati. Iata sase modalitati inteligente de a obtine bani rapid, fara a provoca daune ireparabile finantelor dumneavoastra.Uitati-va prima oara in dulap, in debara sau in orice alt spatiu de depozitare pe care il aveti. O bicicleta mai veche, o rochie eleganta de domnisoara de onoare sau haina de blana mostenita de la matusa, ori mai multe costume barbatesti pe care le-ati mai purtat, v-ar putea aduce bani pentru a evita penalitatile la plata facturilor curente pentru cateva luni sau pentru a evita sistarea unor servicii esentiale (apa gaze, electricitate). Vanzarea lor pe platforme online este, probabil, cea mai comoda optiune.Cutia cu bijuterii a familiei contine, cu siguranta, mai multe piese pe care nu le-ati purtat de mult si pe care nici nu le veti mai purta pentru ca s-au demodat, rupt ori zgariat? Le puteti vinde pentru a face rost de lichiditati, dar, daca nu va indurati sa va despartiti de ele, puteti apela la gajarea lor la o casa de amanet pana trece perioada financiara dificila.Daca suma de care aveti nevoie este ceva mai mare, nu vindeti bicicleta. Pastrati-o pentru a va deplasa pentru perioada in care, eventual, ramaneti fara masina ce va fi vanduta sau gajata la o casa de amanet, pentru a face rost de banii necesari. Pentru a vedea care sunt conditiile unui amanet auto , cereti cateva oferte de la societatile de profil din orasul dumneavoastra.De asemenea, este posibil sa puteti castiga bani rapid prin vanzarea sau gajarea de produse electronice de ultima generatie, cum ar fi televizoare cu ecran mare, tablete, telefoane, laptopuri si console de jocuri, precum si continut media precum DVD-uri, CD-uri, carti si jocuri. Postati anunturi cu vanzarea de astfel de produse pe Facebook sau Twitter si veti putea vinde respectivele produse chiar catre prieteni.Daca nu aveti articole de mare valoare de comercializat, puteti incerca sa va "vindeti" serviciile - mai ales, daca tocmai ati ramas fara loc de munca sau sunteti in somaj tehnic si aveti timp disponibil. Ati putea sa va ingrijiti de animalele de companie ale prietenilor sau sa incepeti un serviciu de parcurs distante minime zilnice pe jos, pentru caini. Uitati-va la anunturile din ziarele locale sau de pe platformele online pentru a identifica astfel de oportunitati. In aceste zile, este posibil sa fie nevoie de mai multi oameni la firmele de curierat.Daca nu sunteti pregatit sa aveti de-a face cu animale de companie sau copii si daca va place sa conduceti, puteti sa va inscrieti pentru a fi sofer Bolt sau Uber. De asemenea, ati putea face unele cumparaturi pentru prietenii foarte ocupati sau pentru batrani. In functie de cate locuri de munca ocupati si de cat de mult percepeti pentru fiecare sarcina, ati putea strange, poate, cateva sute de lei intr-un singur weekend, suma suficienta, spre exemplu, pentru a va ajuta sa va platiti facturile esentiale.Exista si optiuni pe care am putea sa le numim extreme. Plasma este o resursa valoroasa, utilizata pentru o varietate de tratamente medicale si cercetare. Donarea de plasma este similara cu aceea de sange. Devenind donator lunar, ati putea obtine bonuri de masa sau fonduri care sa acopere o parte din factura lunara de alimente, fapt care va va disponibiliza respectivii bani pentru plata facturilor urgente si/sau esentiale.Desi imprumutul de bani de la prieteni si rude poate fi o solutie rapida, aceasta poate duce la unele consecinte nefaste. Daca o persoana draga iti imprumuta bani, aceasta poate pune presiune pe relatia ta - mai ales daca nu ii rambursezi rapid. Potrivit unui articol din Psychology Today, imprumuturile neplatite pot duce la stricarea relatiilor de prietenie intre creditor si imprumutat. Daca intentionati sa imprumutati bani, este cel mai bine sa incheiati un contract in care sa precizati cand veti incepe sa rambursati si daca veti plati si dobanzi.Daca va aflati in dificultate, atunci cand apare o urgenta financiara, nu uitati sa analizati ofertele institutiilor de credit ori ale caselor de amanet vs. carduri de credit. In functie de cat de repede aveti nevoie de bani, puteti opta spre o optiune sau alta.Din fericire, exista o multime de moduri inteligente de a obtine bani rapid. Fie ca alegeti sa vindeti unele dintre lucrurile dvs., sa ocupati locuri de munca ciudate sau sa imprumutati bani de la un parinte sau un prieten, un lucru este sigur: de indata ce va reveniti din aceasta calamitate financiara, este timpul sa incepeti sa construiti un fond de urgenta.