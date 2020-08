Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, cum sa calculati o rata bancara in asa fel incat sa evitati supraindatorarea.Astfel, conform normelor BNR , nicio banca nu va poate acorda o rata mai mare de 40% din valoarea veniturilor pe care le aveti. In acest caz, sa spunem ca aveti un venit lunar de 3.000 de lei. Acest lucru inseamna ca nicio banca nu va va acorda un credit care sa aiba o rata mai mare de 1.200 de lei, adica acei 40% din salariul dumneavoastra.Dar pentru a fi si mai sigur ca nu veti avea probleme cu returnarea creditului, indiferent de durata acestuia, o varianta mai sigura ar fi sa va faceti calculele astfel incat rata sa nu depaseasca 25% din veniturile care va intra lunar in buzunar.In acest caz, 25% din cei 3.000 de lei ar inseamna o rata de 750 de lei, maximum. Desi 15 procente nu par o mare diferenta la rata, "tradus" in numerar este vorba despre 450 de lei, carora le-ati putea gasi o mai buna intrebuintare pe parcursul creditului.Rubrica "Educatie financiara" este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Credit imobiliar in euro versus credit imobiliar in lei. Criteriul esential de care trebuie sa tinem cont ...citeste mai departe despre " Cum iti calculezi singur cea mai buna varianta de rata de credit pe care sa ti-o permiti cu siguranta " pe Ziare.com