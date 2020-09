Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, care este dezavantajul cresterii dobanzii la creditul pe care-l ai.Revenind la intrebarea din titlu, dobanzile la lei sunt la minime istorice, situatia fiind similara si in cazul principalelor valute (USD si EURO), ca urmare a masurilor luate de bancile centrale, pentru a stimula investitiile si consumul si pentru a preveni intrarea economiilor in criza.Ce inseamna o crestere a dobanzilor? Pe scurt, o crestere cu un punct procentual al ratelor dobanzii s-ar traduce printr-o crestere cu circa 10% a ratelor lunare.In prezent, in Romania, dobanda medie din piata, la un credit ipotecar in lei, este de 5,15%, fata de peste 10% in 2008. De exemplu, la un credit ipotecar echivalent cu 50.000 de euro, pe 25 de ani, rata ar creste cu 143 de lei, de la 1.409 lei la 1.552 de lei, daca dobanda se majoreaza cu un singur punct procentual. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum sa iti inveti copilul sa puna bani deoparte. Metoda de acasa, practicata ca la bancaDepozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoaseRegula 75-15-10. Organizeaza-ti banii in cel mai eficient mod ...citeste mai departe despre " Cu cat iti creste rata daca se majoreaza dobanzile? Calculele pe care trebuie sa ti le faci " pe Ziare.com