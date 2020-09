Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa alegi cel mai potrivit credit pentru nevoile tale.Poate cea mai importanta dintre acestea este faptul ca, la creditul Noua Casa, dobanda este variabila, in timp ce bancile ofera imprumuturi imobiliare cu dobanda fixa, care poate ajunge si pana la 7-10 ani.Un al doilea aspect de care trebuie sa tii cont si pe care il recomandam este sa iei creditul, oricare ar fi el, in moneda nationala. In felul acesta, vei preveni riscul valutar. Bancile ofera creditele proprii in lei si in euro, in timp ce Noua Casa le ofera doar in lei.Cand vine vorba despre aprobarea creditului, la Noua Casa aprobarea dosarului se prelungeste in unele cazuri si cu pana la o luna sau mai mult, din cauza ca este nevoie de aprobare si de la stat (FNGCIMM). Iar din practica de pana acum, in aceasta perioada, statul nu lucreaza la capacitate maxima.In cazul creditului Noua Casa, nu ai voie sa instrainezi locuinta decat dupa cinci ani, iar aici ne referim la inchiriere sau la vanzare.In plus, pentru imprumutul garantat de stat trebuie sa constitui un depozit colateral, insemnand echivalentul a trei rate de dobanda. Suma aceasta o vei primi inapoi numai dupa ce vei achita tot creditul.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR . ...citeste mai departe despre " Creditul Noua Casa versus un credit imobiliar oferit de banca. Diferentele majore " pe Ziare.com